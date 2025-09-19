Cambios en las tasas del plazo fijo: cuánto genero si hoy invierto $2.500.000 en 30 días

Invertir $2.500.000 en plazo fijo a 30 días deja ganancias distintas según el banco, con tasas que van del 30% al 50% en pesos.

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

El plazo fijo en pesos volvió a estar en el centro de la escena financiera luego de que los bancos aplicaran bajas en las tasas de interés. La decisión se dio tras los últimos movimientos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que empujaron a las entidades a ajustar sus rendimientos.

Con este escenario, los ahorristas evalúan cuánto pueden obtener en un mes al inmovilizar su capital. La comparación entre bancos y canales de constitución muestra diferencias significativas, lo que obliga a analizar dónde conviene más invertir.

Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $2.500.000 a 30 días El Banco Nación refleja de manera clara el impacto de la baja de tasas en el plazo fijo. Según la simulación oficial, una inversión de $2.500.000 a 30 días genera resultados distintos dependiendo del canal elegido.

En sucursal, los intereses ascienden a $70.890,41, con una TNA de 34,50% y una TEA de 40,52%, por lo que el monto final a cobrar es de $2.570.890,41. En cambio, al hacerlo de manera electrónica, los intereses son de $88.356,16, con una TNA de 43% y una TEA de 52,59%, alcanzando un total de $2.588.356,16 al vencimiento.

image El Banco Nación paga más intereses si el plazo fijo se hace online. Hasta hace apenas unos días, la tasa del Nación llegaba al 47%, lo que marca la caída actual y su impacto en la renta de los plazos fijos.