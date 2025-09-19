Cambios en las tasas del plazo fijo: cuánto genero si hoy invierto $2.500.000 en 30 días

El plazo fijo en pesos volvió a estar en el centro de la escena financiera luego de que los bancos aplicaran bajas en las tasas de interés. La decisión se dio tras los últimos movimientos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que empujaron a las entidades a ajustar sus rendimientos.
Con este escenario, los ahorristas evalúan cuánto pueden obtener en un mes al inmovilizar su capital. La comparación entre bancos y canales de constitución muestra diferencias significativas, lo que obliga a analizar dónde conviene más invertir.
Cuánto rinde el plazo fijo de Banco Nación con $2.500.000 a 30 días
El Banco Nación refleja de manera clara el impacto de la baja de tasas en el plazo fijo. Según la simulación oficial, una inversión de $2.500.000 a 30 días genera resultados distintos dependiendo del canal elegido.
En sucursal, los intereses ascienden a $70.890,41, con una TNA de 34,50% y una TEA de 40,52%, por lo que el monto final a cobrar es de $2.570.890,41. En cambio, al hacerlo de manera electrónica, los intereses son de $88.356,16, con una TNA de 43% y una TEA de 52,59%, alcanzando un total de $2.588.356,16 al vencimiento.
image
El Banco Nación paga más intereses si el plazo fijo se hace online.
Hasta hace apenas unos días, la tasa del Nación llegaba al 47%, lo que marca la caída actual y su impacto en la renta de los plazos fijos.
Cuánto rinde $2.500.000 en otros bancos
Las diferencias entre bancos son notorias y cambian la ganancia final de un plazo fijo. A continuación, el detalle de lo que se obtendría en 30 días al invertir $2.500.000 en cada entidad:
-
Banco Santander Argentina S.A. (38%): $77.945 de ganancia.
-
Banco Galicia y Buenos Aires S.A. (37%): $75.342 de ganancia.
-
Banco de la Provincia de Buenos Aires (37%): $75.342 de ganancia.
-
Banco BBVA Argentina S.A. (38%): $77.945 de ganancia.
-
Banco Macro S.A. (40,5%): $83.219 de ganancia.
-
Banco Credicoop (39%): $79.452 de ganancia.
-
ICBC Argentina (42,3%): $86.986 de ganancia.
-
Banco Ciudad de Buenos Aires (35%): $71.918 de ganancia.
-
Banco Bica S.A. (45%): $92.466 de ganancia.
-
Banco CMF S.A. (44%): $90.411 de ganancia.
-
Banco Comafi S.A. (41%): $84.041 de ganancia.
-
Banco de Corrientes S.A. (44%): $90.411 de ganancia.
-
Banco de Córdoba S.A. (46%): $94.521 de ganancia.
-
Banco del Chubut S.A. (45%): $92.466 de ganancia.
-
Banco del Sol S.A. (45%): $92.466 de ganancia.
-
Banco Dino S.A. (42%): $86.301 de ganancia.
-
Banco Hipotecario S.A. (40,5% – 43,5%): entre $83.219 y $89.315 de ganancia.
-
Banco Julio S.A. (42%): $86.301 de ganancia.
-
Banco Mariva S.A. (44%): $90.411 de ganancia.
-
Banco Masventas S.A. (30%): $61.644 de ganancia.
-
Banco Meridian S.A. (48%): $98.630 de ganancia.
-
Banco Provincia de Tierra del Fuego (43% – 45%): entre $88.356 y $92.466 de ganancia.
-
Banco Voii S.A. (50%): $102.740 de ganancia.
-
Bibank S.A. (40%): $82.192 de ganancia.
-
Crédito Regional Cía. Financiera S.A.U. (48%): $98.630 de ganancia.
-
Reba Cía. Financiera S.A. (45%): $92.466 de ganancia.