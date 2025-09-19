El dólar sube a $1.515, el riesgo país retrocede y los bonos repuntan

En otra jornada de fuerte alza, el dólar minorista cotiza este viernes 19 de septiembre a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una suba de $20 respecto al cierre del jueves, cuando el máximo nominal registrado había sido de $1.495.

Por su parte, el dólar blue se compra a $1.490 y se vende a $1.510 en las "cuevas".

En tanto, el dólar mayorista está en $1.475, mientras que el techo de la banda de flotación se actualizó a $1.475,32, según el Banco Central.

E ste jueves, el mercado de cambios atravesó fuerte presión, con un BCRA obligado a poner divisas para contener la demanda . En total, la autoridad monetaria vendió USD 379 millones de dólares, que se sumaron a los USD 53 millones ya colocados en la jornada previa.

Tanto el frente político como cambiario preocupan a los inversores que dudan de la sostenibilidad de los pagos de la deuda de Argentina si el BCRA apela a los dólares del FMI para contener al tipo de cambio.

“Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así. Hay suficientes dólares para todos”, intentó calmar anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, al aparecer en el streaming libertario "Carajo".

El riesgo país retrocede y mejoran los bonos, pero las acciones figuran mixtas

El mercado de deuda argentino arrancó el viernes con un respiro. Los bonos soberanos bajo legislación de Nueva York rebotaron tras la paliza del día anterior: el Global 29 avanzó 1,2%, el Global 30 lo hizo 1%, el Global 35 sumó 1,8%, el Global 38 mejoró 1,7%, el Global 41 trepó 1,7% y el Global 46 lideró las subas con 2,3%.

El rebote contrasta con la jornada previa, en la que los papeles habían sufrido caídas fuertes.

El alivio se trasladó al Merval, que subió 0,2% y cortó la racha bajista que lo había dejado entre los peores de la región.

En paralelo, el riesgo país de JP Morgan descendió 35 puntos y se ubicó en 1.421 unidades hacia las 11.35, luego del salto de 290 puntos del jueves, cuando los bonos se habían desplomado.

Aun así, la foto general sigue mostrando fragilidad: mientras los activos locales ensayan un rebote, en Wall Street los ADR argentinos operan mixtos, con movimientos erráticos que reflejan la cautela de los fondos internacionales. Algunas acciones abrieron en verde, pero luego pasaron a terreno negativo, con pérdidas de hasta 2,5%.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.969,50 (BNA)

A cuánto cotiza el dólar hoy

Nación: $1.465 / $1.515

Santander $1.450 / $1.500

Macro $1.450 / $1.500

Galicia $1.450 / $1.500

Patagonia $1.465 / $1.515

Supervielle $1.466 / $1.516

ICBC $1.445 / $1.517

BBVA $1.470 / $1.525

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.490

Venta: $1.510

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

Quedó confirmado el precio del dólar para este miércoles 10 de septiembre cuando abran los bancos Dólar hoy

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.529,45 (+ $1,24)

Venta: $ 1.531,49 (+ $2,20)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.547,59 (+ $25,27)

Venta: $ 1.553,66 (- $8,84)

