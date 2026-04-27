Becas Progresar de ANSES: cuándo pagan lo adeudado en abril y fecha límite de inscripción

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo pago para titulares de las Becas Progresar , destinado a saldar montos adeudados del ciclo lectivo 2025. La medida es en estudiantes que no cobraron la totalidad del beneficio en liquidaciones anteriores.

En paralelo, avanza el cronograma de inscripción 2026 , con fechas límite que varían según el nivel educativo. Por eso, es clave conocer cuándo pagan montos adeudados y hasta cuándo podés inscribirte para no perder el beneficio.

La ANSES informó que el miércoles 29 de abril de 2026 se acreditarán los montos pendientes para beneficiarios de Becas Progresar. Este pago no corresponde a una cuota mensual nueva, sino a importes del ciclo lectivo 2025 que no se habían liquidado correctamente.

En este sentido, se trata de saldos pendientes que no habían sido acreditados en tiempo y forma durante el año pasado, por lo que ahora se regularizan a través de esta liquidación.

Dicha acreditación se puede verificar consultando la fecha de cobro en Mi Anses, lo que permite a cada estudiante chequear si le corresponde el depósito.

Estos montos pueden incluir tanto cuotas estímulo no percibidas como el 20% retenido durante el año anterior, un porcentaje que se libera una vez cumplidas las condiciones académicas del programa.

Cabe recordar que ANSES ya había realizado un pago similar el 6 de abril, aunque en esa oportunidad no todos los beneficiarios cobraron la totalidad de lo adeudado.

Hasta cuándo podés inscribirte a Becas Progresar 2026 y cómo hacer el trámite

El Ministerio de Capital Humano recordó que la reinscripción es obligatoria para continuar cobrando las Becas Progresar en 2026, incluso para quienes ya accedieron al beneficio el año pasado.

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Para estudiantes de nivel superior (terciario y universitario), la inscripción permanece abierta hasta el 30 de abril de 2026. En cambio, el plazo para nivel obligatorio finalizó el 24 de abril. Por su parte, la línea Progresar Trabajo estará habilitada desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre, orientada a cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica (Inet).

El trámite se realiza de forma online, gratuita y personal. Primero hay que registrarse en la plataforma Mi Argentina y luego ingresar al sitio oficial de Becas Progresar o desde el portal de ANSES. Allí se completa un formulario con datos personales, del grupo familiar y académicos, se selecciona la institución educativa y se envía la solicitud.

Requisitos para acceder a Progresar Superior

Requisitos generales:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal en el país.

Que los ingresos del grupo familiar no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Haber finalizado el secundario sin adeudar materias.

Requisitos etarios: