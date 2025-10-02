Sube el plazo fijo: qué bancos lideran el incremento de tasas y cuánto rinde invertir $500.000

Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a subir y los bancos ajustaron sus rendimientos para captar depósitos a 30 días.

Las financieras digitales lideran los rendimientos, con picos de hasta 43%.

El plazo fijo volvió a subir en la Argentina y se convirtió en el centro de atención para los ahorristas. Con la última actualización de las tasas, los bancos comenzaron a ofrecer mejores rendimientos para las colocaciones a 30 días.

La medida busca atraer depósitos en un contexto de volatilidad. Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), varias entidades aplicaron incrementos en las tasas de interés en las últimas horas y las financieras digitales treparon hasta el 43%, dejando atrás a los bancos tradicionales.

Préstamos jubilados.jpg Los créditos para jubilados permiten financiar gastos imprevistos con montos accesibles y tasas preferenciales. Freepik Las tasas de interés muestran una suba en los bancos Respecto de la jornada anterior, se registraron aumentos en varias entidades. El Banco Nación pasó de 36% a 37,5%, el BBVA elevó medio punto (de 35% a 35,5%) y el Hipotecario fue el que más subió, de 37,5% a 40,5%. En paralelo, las financieras y bancos digitales escalaron hasta el 43%, consolidándose como los que más rinden frente a los bancos tradicionales.

Banco Nación Argentina : 37,5%

Banco Santander Argentina S.A. : 35%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. : 35,25%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 34%

Banco BBVA Argentina S.A. : 35,5%

Banco Macro S.A. : 36,5%

Banco GGAL S.A. : –

Banco Credicoop Cooperativo Limitado : 37%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. : 35,15%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires : 31%

Banco Bica S.A. : 41%

Banco CMF S.A. : 42%

Banco Comafi S.A. : 37%

Banco de Corrientes S.A. : 39%

Banco de Formosa S.A. : 30%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A. : 39,5%

Banco del Chubut S.A. : 38%

Banco del Sol S.A. : 38%

Banco Dino S.A. : 38%

Banco Hipotecario S.A. : 40,5%

Banco Julio S.A. : 37%

Banco Mariva S.A. : 41,5%

Banco Masventas S.A. : 30%

Banco Meridian S.A. : 42,5%

Banco Provincia de Tierra del Fuego : 39%

Banco VOII S.A. : 43%

Bibank S.A. : 40%

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. : 43%

REBA Compañía Financiera S.A.: 43%

Cuánto rinde un plazo fijo de $500.000 a 30 días El impacto de la suba se nota en el bolsillo. Con una inversión de $500.000 a 30 días, los intereses quedan así según cada banco: