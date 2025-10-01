Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este 1 de octubre de 2025

El BCRA difundió las nuevas tasas de interés para plazos fijos en pesos. Tras semanas de subas, los rendimientos bajaron y van del 30% al 43% anual.

El Banco Central actualizó la tabla oficial con las tasas de cada banco.

El BCRA actualizó la tabla de tasas que ofrecen los bancos para plazos fijos en pesos a 30 días. Tras las subas que semanas atrás habían llevado los rendimientos a cerca del 50% anual, en los últimos días las entidades redujeron sus propuestas y hoy rondan entre el 30% y el 43%, según el banco elegido

La información fue publicada en el sitio oficial del organismo, presidido por Santiago Bausili, donde se actualiza una tabla comparativa que exhibe los porcentajes de las principales entidades. Allí, cada cliente puede verificar cuál es la opción más conveniente en octubre y acceder directamente a la constitución de su plazo fijo de manera online.

Préstamos personales.jpg Plazo fijo: tasas de interés banco por banco Las tasas de los plazos fijos varían según cada banco y, con la desregulación vigente, cada entidad define sus propios porcentajes. El BCRA actualizó la nómina oficial y estos son los valores al 1 de octubre.

Banco de la Nación Argentina : 36 %

Banco Santander Argentina S.A. : 35 %

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. : 35,25 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 34 %

Banco BBVA Argentina S.A. : 35 %

Banco Macro S.A. : 36,5 %

Banco GGAL S.A. : -

Banco Credicoop Cooperativo Limitado : 37 %

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. : 35,15 %

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 31 %

Otros bancos que informan tasa online para no clientes: