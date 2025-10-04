La inflación de alimentos se aceleró sobre el final de septiembre: las categorías más afectadas

En las últimas cuatro semanas, los valores de alimentos y bebidas mantuvieron una trayectoria ascendente , con un aumento acumulado del 1,4% en el mes de septiembre, de acuerdo con el informe más reciente elaborado por la consultora LCG.

No obstante, "la primera semana de octubre registró un fenómeno inverso" : se observó una baja en el precio de varios productos, con una reducción promedio del 0,4%.

Este comportamiento se da en un contexto marcado por "una devaluación del peso, con el clásico ajuste de precios al inicio de mes y un consumo estancado", lo que limita la posibilidad de aplicar subas sin afectar negativamente las ventas.

Al comparar con los últimos días de septiembre, "la aceleración se vuelve evidente": mientras que en la última semana de ese mes la variación mensual fue del 1%, las dos semanas finales presentaron subas del 1,6% y 0,9%, respectivamente, lo que empujó al alza el promedio mensual.

Si se considera la variación acumulada en el último mes, los incrementos más notables se dieron en:

Frutas: +5,6%

Azúcar, miel, dulces y cacao: +3,8%

Aceites: +3,7%

Panificación, cereales y pastas: +2,6%

Bebidas e infusiones: +2,4%

Durante la primera semana de octubre, los rubros con mayores alzas fueron:

Azúcar, miel, dulces y cacao: +3,6%

Panificación, cereales y pastas: +3,2%

Condimentos y otros productos alimenticios: +2,9%

Comidas listas para llevar: +0,3%

Por otro lado, hubo bajas marcadas en varias categorías:

Aceites y bebidas/infusiones para el hogar: -2,3%

Frutas: -2,2%

Verduras: -1,7%

Lácteos y huevos: -1,3%

Carnes: -0,7%

En el extremo opuesto, se encuentran las comidas listas para llevar con un alza del 1,8%, los condimentos y otros productos con un 1,6%, al igual que los lácteos y huevos. Las carnes prácticamente se mantuvieron estables, con un leve aumento del 0,1%, mientras que las verduras fueron la única categoría con caída mensual: -2,6%.

En resumen, el informe da cuenta de un escenario desafiante, en el que "la inflación mensual muestra ritmo ascendente pese a que algunas categorías registren caídas puntuales", reflejando así la presión inflacionaria persistente en un entorno de consumo debilitado y volatilidad cambiaria.