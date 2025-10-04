4 de octubre de 2025 - 22:00

La inflación de alimentos se aceleró sobre el final de septiembre: las categorías más afectadas

Pese a que los alimentos y bebidas acumulan un aumento del 1,4% mensual, la primera semana de octubre registró deflación en varias categorías clave.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En las últimas cuatro semanas, los valores de alimentos y bebidas mantuvieron una trayectoria ascendente, con un aumento acumulado del 1,4% en el mes de septiembre, de acuerdo con el informe más reciente elaborado por la consultora LCG.

No obstante, "la primera semana de octubre registró un fenómeno inverso": se observó una baja en el precio de varios productos, con una reducción promedio del 0,4%.

Este comportamiento se da en un contexto marcado por "una devaluación del peso, con el clásico ajuste de precios al inicio de mes y un consumo estancado", lo que limita la posibilidad de aplicar subas sin afectar negativamente las ventas.

Al comparar con los últimos días de septiembre, "la aceleración se vuelve evidente": mientras que en la última semana de ese mes la variación mensual fue del 1%, las dos semanas finales presentaron subas del 1,6% y 0,9%, respectivamente, lo que empujó al alza el promedio mensual.

Categorías con mayores aumentos y bajas

Si se considera la variación acumulada en el último mes, los incrementos más notables se dieron en:

  • Frutas: +5,6%
  • Azúcar, miel, dulces y cacao: +3,8%
  • Aceites: +3,7%
  • Panificación, cereales y pastas: +2,6%
  • Bebidas e infusiones: +2,4%

Durante la primera semana de octubre, los rubros con mayores alzas fueron:

  • Azúcar, miel, dulces y cacao: +3,6%
  • Panificación, cereales y pastas: +3,2%
  • Condimentos y otros productos alimenticios: +2,9%
  • Comidas listas para llevar: +0,3%

Por otro lado, hubo bajas marcadas en varias categorías:

  • Aceites y bebidas/infusiones para el hogar: -2,3%
  • Frutas: -2,2%
  • Verduras: -1,7%
  • Lácteos y huevos: -1,3%
  • Carnes: -0,7%

En el extremo opuesto, se encuentran las comidas listas para llevar con un alza del 1,8%, los condimentos y otros productos con un 1,6%, al igual que los lácteos y huevos. Las carnes prácticamente se mantuvieron estables, con un leve aumento del 0,1%, mientras que las verduras fueron la única categoría con caída mensual: -2,6%.

En resumen, el informe da cuenta de un escenario desafiante, en el que "la inflación mensual muestra ritmo ascendente pese a que algunas categorías registren caídas puntuales", reflejando así la presión inflacionaria persistente en un entorno de consumo debilitado y volatilidad cambiaria.

