7 de octubre de 2025 - 13:33

Extienden CyberMonday 2025 en Falabella Chile: zapatillas al 50% menos con retiro gratis

Calzado, ropa, electrodomésticos, tecnología y perfumes muestran descuentos importantes en la multitienda chilena por tiempo limitado. ¿Hasta cuándo?

Sigue hasta el 8 de octubre el CyberMonday 2025 en Falabella Chile

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El CyberMonday 2025 de Falabella continúa hasta el miércoles 8 de octubre con ofertas al 50% menos, cupones para marcas específicas, liquidaciones en ropa y artículos dobles en precio especial.

Precios de los combustibles en Chile vs. Argentina

Esto cuesta cargar nafta y gasoil en Chile: ya no hay tanta diferencia con Argentina

La nota de Bloomberg: Argentinos van a Chile a gastar los dólares que Milei necesita

El informe lapidario de Bloomberg: "Argentinos van a Chile a gastar los dólares que Milei necesita"

Se puede ir y volver a sitios cercanos como Los Andes, Santiago o Viña del Mar y comprar prendas de vestuario, calzado, tecnología, electrodomésticos, perfumes y otros artículos hasta por un tercio de su precio en las tiendas de Argentina.

Falabella Chile se adapta a los compradores argentinos
Zapatillas Adidas y Under Armour (-50%)

29.990 pesos chilenos | 31,24 dólares | $45.454 (dólar BNA a $1.455)

Zapatillas en CyberMonday 2025 de Falabella Chile
Zapatillas Diadora (-50%)

19.990 pesos chilenos | 20,82 dólares | $30.297

21.990 pesos chilenos | 22,91 dólares | $33.329

Zapatillas Skechers (-40%)

29.990 pesos chilenos | 31,24 dólares | $45.454

Zapatillas Nike (-30%)

43.990 pesos chilenos | 45,82 dólares | $66.672

CyberMonday 2025 en Chile: hasta cuándo dura

El CyberMonday 2025 de Chile empezó el lunes 6 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 8. Es decir, tres días para aprovechar descuentos y promociones tanto en comercios online como físicos.

CyberMonday de Falabella 2025: qué ofertas hay

Hay distintas opciones en el CyberMonday 2025 de Falabella Chile, que van de cupones con descuentos, pasando por artículos dobles en precio especial y liquidaciones especiales en tecnología.

Cosmética, maquillaje, fragancias, decoración, juguetes, vestuario y zapatillas tienen hasta 50% de descuento en productos seleccionados.

