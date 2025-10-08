8 de octubre de 2025 - 22:23

Bad Bunny recordó la energía del público argentino: "No me dejaron caer"

El cantante habló de última visita a la Argentina. Además aprovechó para elogiar a los seguidores locales, que lo contuvieron en un momento crítico.

Bad Bunny hace historia en Estados Unidos. El primer latino en protagonizar el Super Bowl como solista.

Por Redacción Espectáculos

Bad Bunny se encuentra presentando en su disco "Debí tirar más fotos". Su gira mundial tendrá puerto en nuestro país y el cantante recordó su última grata visita.

En una reciente entrevista, el puertorriqueño hizo referencia al público argentino, conocido mundialmente por ser uno de los más apasionados del mundo. “Fue bien emocionante porque la energía del público... yo creo que todo el mundo está consciente de que la energía del público en Argentina es diferente”, contó al respecto.

Además habló de los problemas que tuvo. “Recuerdo que me quedé afónico, me quedé sin voz, hacía un viento terrible y frío, y fue un poco frustrante porque el público estaba tan entregado al show, cantando todo, que no podía creer que me quedara sin nada”.

Sus dichos fueron ante la revista Billboard, el pasado 1 de octubre. En ese momento, se refirió al apoyo de sus fans para sacar adelante el show. “No me dejaron caer. Sobreviví casi 40 minutos del show sin voz, entre bebiendo té y haciendo magia para recuperarla", relató.

Y añadió: "Ya para el final pude cantar con ellos, no al 100%, pero fue una experiencia bonita”. El cantante volverá al país los días 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio River Plate -entradas agotadas-.

