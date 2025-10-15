15 de octubre de 2025 - 08:58

Se robaron cuatro motos 0 km de un local del Centro pero no pudieron darles arranque y abandonaron a tres

En plena madrugada, los ladrones entraron a una concesionaria de 9 de Julio y Colón. Tres de los cuatro rodados sustraídos aparecieron una cuadra después, en la vereda del Correo Argentino.

Robo en concesionaria de motos del Centro

Robo en concesionaria de motos del Centro

Foto:

Gentileza | X @radiomitremza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Cuatro motocicletas fueron sustraídas este miércoles a la madrugada en una concesionaria ubicada en uno de los puntos más concurridos en la Ciudad de Mendoza. Sin embargo, los delincuentes no pudieron darles arranque y dejaron abandonadas tres de ellas unos metros más adelante, logrando escapar con una sola.

Leé además

motomel confirmo el valor actual de la blitz 110

Motomel confirmó el valor actual de la Blitz 110

Por Andrés Aguilera
gilera confirmo el precio actual de la smash 110

Gilera confirmó el precio actual de la Smash 110

Por Andrés Aguilera

Fuentes policiales informaron que el hecho se conoció a las 4.20 luego de que una llamada al 911 alertara que las puertas del local de motos situado en 9 de Julio y Colón estaban abiertas. Al llegar, los efectivos constataron que desconocidos habían forzado los accesos con una barreta e ingresado al comercio, de donde se llevaron cuatro motos 0 km.

Gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo, se observó a tres hombres desplazándose a pie con los rodados sustraídos. Es decir, no habían podido darles arranque para huir.

Tras un rápido operativo, la Policía logró recuperar tres de las cuatro motocicletas: una CLX 700 color azul/gris, hallada frente a la sede del Correo Argentino; una NC 300 color azul/gris con la llave colocada, encontrada en Infanta Mercedes de San Martín y San Martín; y una CX tipo Cross 250 color azul/celeste, en Infanta Mercedes de San Martín y 9 de Julio. Todas prácticamente en la misma cuadra del Centro, a escasos metros del comercio.

Efectivos de Policía Científica realizaban esta mañana las pericias sobre los vehículos recuperados y trabajaban dentro del local para relevar huellas y daños.

Se estima que cada moto 0 km está valuada en unos $15 millones, según contó el dueño de la concesionaria en distintas radios. Además dijo que los malvivientes se llevaron indumentaria, botas y cascos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mantener este control regular en la moto mejora la eficiencia del combustible y sobre todo evita reparaciones costosas.

No es solo por kilómetros: cómo detectar que la moto necesita cambio de aceite

Por Lucas Vasquez
asi seria la nueva honda xr 600r: la version 2026 de la historica moto

Así sería la nueva Honda XR 600R: la versión 2026 de la histórica moto

Por Andrés Aguilera
honda confirmo el valor actual de la navi 110

Honda confirmó el valor actual de la NAVi 110

Por Andrés Aguilera
honda confirmo el precio actual de la glh150

Honda confirmó el precio actual de la GLH150

Por Andrés Aguilera