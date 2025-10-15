Se robaron cuatro motos 0 km de un local del Centro pero no pudieron darles arranque y abandonaron a tres

En plena madrugada, los ladrones entraron a una concesionaria de 9 de Julio y Colón. Tres de los cuatro rodados sustraídos aparecieron una cuadra después, en la vereda del Correo Argentino.

Cuatro motocicletas fueron sustraídas este miércoles a la madrugada en una concesionaria ubicada en uno de los puntos más concurridos en la Ciudad de Mendoza. Sin embargo, los delincuentes no pudieron darles arranque y dejaron abandonadas tres de ellas unos metros más adelante, logrando escapar con una sola.

Fuentes policiales informaron que el hecho se conoció a las 4.20 luego de que una llamada al 911 alertara que las puertas del local de motos situado en 9 de Julio y Colón estaban abiertas. Al llegar, los efectivos constataron que desconocidos habían forzado los accesos con una barreta e ingresado al comercio, de donde se llevaron cuatro motos 0 km.

Gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo, se observó a tres hombres desplazándose a pie con los rodados sustraídos. Es decir, no habían podido darles arranque para huir.

Tras un rápido operativo, la Policía logró recuperar tres de las cuatro motocicletas: una CLX 700 color azul/gris, hallada frente a la sede del Correo Argentino; una NC 300 color azul/gris con la llave colocada, encontrada en Infanta Mercedes de San Martín y San Martín; y una CX tipo Cross 250 color azul/celeste, en Infanta Mercedes de San Martín y 9 de Julio. Todas prácticamente en la misma cuadra del Centro, a escasos metros del comercio.

Efectivos de Policía Científica realizaban esta mañana las pericias sobre los vehículos recuperados y trabajaban dentro del local para relevar huellas y daños.

Se estima que cada moto 0 km está valuada en unos $15 millones, según contó el dueño de la concesionaria en distintas radios. Además dijo que los malvivientes se llevaron indumentaria, botas y cascos.