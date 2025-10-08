8 de octubre de 2025 - 09:32

Honda confirmó el valor actual de la NAVi 110

Compacta, ágil y con diseño urbano, una de las motos de Honda mantiene su atractivo por economía y facilidad de uso.

Por Andrés Aguilera

La Honda Navi 110 continúa posicionándose como una de las motos más accesibles y funcionales del mercado argentino. Con un concepto urbano, ideal para quienes buscan moverse con agilidad en el tránsito diario, combina un diseño juvenil con un desempeño confiable y bajo costo de mantenimiento.

Diseño y comodidad

La Navi 110 se destaca por su formato compacto y su estilo intermedio entre una scooter y una motocicleta tradicional.

Su estética divertida y práctica la convirtió en una de las preferidas por usuarios jóvenes, repartidores y quienes buscan una primera moto para uso diario.

Su asiento a 762 mm de altura ofrece una posición cómoda y segura, mientras que su peso total de 104 kg facilita la maniobrabilidad en calles y avenidas.

Además, el baúl delantero con cerradura bajo el logotipo de Honda agrega practicidad para guardar casco, guantes o pertenencias personales.

Motor y rendimiento

Equipada con un motor monocilíndrico de 109 cc, 4 tiempos y refrigeración por aire, la Navi ofrece una potencia equilibrada para el uso urbano.

Su transmisión automática tipo V-Matic elimina la necesidad de cambios manuales, lo que la hace especialmente atractiva para principiantes o para quienes buscan comodidad total.

El tanque de combustible de 3,5 litros brinda una autonomía ideal para recorridos diarios, combinando bajo consumo con una mecánica simple y confiable.

Seguridad y maniobrabilidad

Sus neumáticos urbanos —de 12 pulgadas adelante y 10 atrás—, junto a un chasis liviano, garantizan buena estabilidad en curvas y maniobras. Además, su sistema de frenos combinado ofrece seguridad en frenadas cortas y controladas.

Precio oficial en octubre de 2025

De acuerdo con la lista oficial de Honda Motor de Argentina, la Honda Navi 110 tiene un precio sugerido de $3.367.000, manteniéndose como una de las opciones más accesibles dentro del segmento urbano.

