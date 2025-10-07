7 de octubre de 2025 - 11:45

Así sería el nuevo Renault 6: la versión 2027 del clásico auto

Renault. Un ícono de la simpleza y la confiabilidad en autos vuelve a cobrar vida en esta recreación digital.

Por Andrés Aguilera

El Renault 6: historia y características del modelo original

El Renault 6 (R6) se presentó oficialmente en Francia en 1968 como una evolución del Renault 4, con el objetivo de ofrecer un vehículo más moderno, pero manteniendo el espíritu económico y funcional de su antecesor.

Así sería el nuevo Renault 6 la versión 2027 del clásico auto (1)

En Argentina, comenzó a producirse en 1970 bajo la licencia de Industrias Kaiser Argentina (IKA-Renault), en la planta de Santa Isabel, Córdoba, donde también se fabricaban otros íconos nacionales como el Torino y el R12.

El R6 utilizaba el mismo motor de cuatro cilindros y 1.037 cc del Renault 4, que entregaba alrededor de 34 caballos de fuerza, aunque más adelante se ofreció una versión mejorada con un motor de 1.300 cc.

Era un vehículo de tracción delantera, con caja manual de cuatro marchas y suspensión independiente, lo que lo hacía cómodo y fácil de manejar incluso en caminos rurales.

Entre sus características más distintivas estaban:

  • Carrocería tipo hatchback con portón trasero (poco común en su época).

  • Interior amplio y funcional, con asientos abatibles.

  • Consumo muy bajo, ideal para el uso urbano.

  • Estilo sobrio, que priorizaba la practicidad sobre el lujo.

El Renault 6 se fabricó en Argentina hasta 1984, momento en que la marca francesa decidió concentrarse en modelos más modernos como el Renault 12 y el Renault 18, que ofrecían mayores prestaciones y tecnología.

Así imagina la inteligencia artificial al Renault 6 del futuro

La inteligencia artificial ChatGPT recreó cómo podría verse un Renault 6 versión 2027, conservando el espíritu del original pero con un diseño adaptado a los tiempos actuales.

Así sería el nuevo Renault 6 la versión 2027 del clásico auto (1)

El modelo proyectado combina líneas retro con un estilo más aerodinámico, faros LED rectangulares que homenajean al frente clásico del R6, y un portón trasero amplio que recuerda su espíritu familiar.

La versión imaginada por IA podría incorporar:

  • Motorización eléctrica o híbrida, manteniendo el enfoque en la economía y el bajo mantenimiento.

  • Interior minimalista y conectado, con pantallas digitales y materiales reciclados.

  • Espacio interior modular, pensado para familias urbanas, igual que en el modelo original.

