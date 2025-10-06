El precio del Renault Kwid en octubre 2025: cuánto cuesta en Argentina

En octubre de 2025 , el Renault Kwid sigue consolidándose como un auto clave dentro del segmento urbano en Argentina . Su propuesta combina autos compactos, consumo eficiente y diseño funcional, respondiendo a las necesidades de quienes buscan practicidad sin dejar de lado el confort y la tecnología en la vida diaria.

Este auto Renault se distingue por su agilidad y ligereza , lo que facilita la conducción en el tránsito denso de las ciudades de Argentina . Además, su excelente relación entre precio y equipamiento lo mantiene dentro de los autos más competitivos del mercado, ideal tanto para conductores primerizos como para familias que buscan economía .

La versatilidad del Renault Kwid también lo posiciona como un auto urbano adaptable a diferentes usos. Con un baúl de 290 litros ampliable a 1.100 y una altura libre al piso de 185 mm , ofrece ventajas frente a otros autos pequeños de Argentina , destacando por su funcionalidad en calles irregulares o viajes cortos.

A pesar de la competencia creciente en este segmento, el auto Renault Kwid mantiene su liderazgo en Argentina gracias a su equilibrio entre precio , seguridad y tecnología , reafirmando su lugar en el podio de los autos urbanos más elegidos.

Estos valores corresponden al precio base del auto y pueden variar según concesionario o región dentro de Argentina.

Características, motorización y equipamiento del Renault Kwid

El Renault Kwid equipa un motor naftero de 999 cc y 3 cilindros, con 66 CV y caja manual de 5 marchas. Esta mecánica asegura rendimiento óptimo para un auto urbano en Argentina, destacándose en consumo y practicidad frente a otros autos del mismo segmento.

Su diseño compacto, con menos de 3,75 metros de largo, garantiza maniobrabilidad y comodidad para la conducción diaria en Argentina, consolidando al auto Renault como una de las mejores opciones urbanas disponibles.

image El precio del Renault Kwid en septiembre 2025: cuánto cuesta en Argentina

En seguridad, el Renault Kwid incluye airbags frontales y laterales, frenos ABS con EBD, control de estabilidad y asistente de arranque en pendiente. Este auto cumple con los estándares exigidos en Argentina, reforzando la confianza de quienes priorizan autos seguros.

El confort está asegurado con aire acondicionado, dirección asistida eléctrica, retrovisores eléctricos y apertura de baúl eléctrica. Estos detalles convierten al Renault Kwid en un auto práctico para la rutina diaria en Argentina.

En tecnología, incorpora pantalla táctil de 7 a 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, computadora de a bordo y tablero digital. Esto lo ubica entre los autos urbanos mejor equipados de Argentina dentro de su rango de precios.

Gracias a su balance entre precio, seguridad y tecnología, el Renault Kwid se mantiene como un auto Renault confiable, económico y versátil, consolidándose como una opción destacada entre los autos más buscados en Argentina.