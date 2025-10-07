En septiembre de 2025, el Audi A1 se perfila como una de las opciones más deseables dentro de los autos compactos premium en Argentina. Representa la puerta de entrada al universo Audi para quienes buscan estilo, tecnología y rendimiento. El modelo trae características destacadas y un precio que lo posiciona entre los autos más atractivos de su clase.

Este auto Audi no solo llama la atención por su emblema, sino también por su tamaño urbano perfectamente adaptado para las calles argentinas. Con dimensiones contenidas, buen equipamiento de serie y mecánica moderna, el A1 combina elegancia con funcionalidad. Así se consolida como una alternativa lógica frente a otros autos similares.

El A1 Sportback 30 TFSI S-tronic, se ofrece con motor naftero turbo, transmisión automática de 7 marchas y tracción delantera. En Argentina , este auto destaca por traer detalles premium sin llegar al rango de los SUV grandes, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes valoran calidad sin exceso.

Precio del Audi A1 en octubre 2025: la entrada premium al mundo Audi

Aunque el precio varía según concesionario, versión y territorios, este auto Audi se ubica en torno a los $40.076.000 para septiembre 2025 en Argentina . Esa cifra lo pone en una zona que muchos considerarían alta para un auto compacto, pero razonable si se comparan los componentes, el prestigio de la marca y el valor de reventa que ofrece Audi entre los autos de gama premium.

Este precio corresponde al valor base del auto sin opcionales, impuestos locales u otros cargos adicionales comunes de concesionarios en Argentina.

Características destacadas del Audi A1

El auto equiparado en esta versión monta un motor de 1.498 cc (4 cilindros TFSI), con aproximadamente 150 CV, lo cual le da un rendimiento superior para el uso urbano y ocasionalmente en ruta.

Esta versión cuenta con transmisión automática S-tronic de siete velocidades, tracción delantera y una suspensión trasera independiente de resortes helicoidales.

En equipamiento, incluye sistema de infoentretenimiento con pantalla de 10,1”, interface Audi smartphone, interfaz Bluetooth y sistema de sonido premium. También cuadro de instrumentos digital tipo Virtual Cockpit, climatizador automático y control de velocidad crucero.

En seguridad, incorpora control electrónico de estabilidad (ESP), múltiples airbags (frontales, laterales y de cortina), asistente de arranque en pendientes, sensores de estacionamiento traseros y cámara de retroceso. Estos elementos lo colocan entre los autos bien equipados de Argentina.

Las dimensiones del auto son también destacables: unos 4.029 mm de largo, 1.740 mm de ancho, altura alrededor de 1.433 mm y distancia entre ejes de 2.563 mm. El baúl tiene capacidad de unos 335 litros ampliables si se abaten los asientos traseros.

El Audi A1 combina estética, tecnología, confort y prestaciones con un piso de precio alto, pero coherente con lo que ofrece. Para quienes buscan un auto Audi compacto, moderno y prestigioso en Argentina, es una opción tentadora dentro del catálogo de autos premium disponibles.