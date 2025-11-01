Un conductor de cuatriciclo cayó a un barranco y fue rescatado en helicóptero en Las Heras

El hecho ocurrió en una zona de difícil acceso a unos cinco kilómetros de la planta Villavicencio. La víctima debió ser trasladada en helicóptero al Hospital Central debido a la gravedad de sus heridas.

El hombre circulaba en cuatriciclo y sufrió un grave accidente

Un hombre de 53 años tuvo que ser rescatado en helicóptero tras resultar gravemente herido este sábado luego de sufrir un accidente mientras conducía su cuatriciclo en una zona rural de difícil acceso en Las Heras.

El hecho se registró alrededor de las 13:20 horas en la zona conocida como Los Chavos, a cinco kilómetros al este de la planta Villavicencio, según informaron fuentes policiales de la Subcomisaría Iriarte.

Rescate en helicóptero La víctima fue encontrada por un grupo de motociclistas de enduro que circulaban por el lugar. Al advertir que el hombre estaba herido junto a su cuatriciclo, dieron aviso inmediato a la línea de emergencias.

Debido a la complejidad del terreno, se solicitó la intervención del helicóptero policial. Personal de la Patrulla de Rescate y del helicóptero Halcón lograron ubicar al lesionado, quien manifestó que había perdido el control del cuatriciclo y cayó aproximadamente diez metros por una pendiente.

El hombre herido fue trasladado al Hospital Central, donde le diagnosticaron politraumatismos, posible neumotórax y traumatismo raquimedular. El hombre quedó internado en observación para recibir asistencia médica.