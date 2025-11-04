4 de noviembre de 2025 - 08:46

Botulismo en Mendoza: padre y su hija de 14 años, en grave estado por ingerir salsa de tomate intoxicada

Ambos están internados en el hospital Scaravelli tras la ingesta de una salsa en conserva casera. Recomendaciones y cómo evitar la intoxicación.

Alerta por botulismo con la salsa de tomate casera en botella



Los Andes


Un hombre y su hija de 14 años permanecen internados en grave estado en el hospital Scaravelli de Tunuyán tras haber sido diagnosticados con botulismo, una intoxicación poco frecuente pero potencialmente mortal causada por una toxina bacteriana en el consumo de conservas.


Ambos pacientes ingresaron a terapia intensiva con un cuadro compatible con intoxicación alimentaria severa. En un primer momento, los médicos no pudieron precisar la causa, pero los análisis de laboratorio confirmaron más tarde la presencia del Clostridium botulinum, la bacteria que produce la neurotoxina responsable del botulismo, indicaron fuentes del hospital al medio El Cuco Digital.

El hombre y su hija consumieron una salsa en conserva casera días atrás y, horas después, comenzaron a manifestar los primeros síntomas: debilidad general, dificultades para hablar y tragar, y visión doble, por lo que acudieron de urgencia al nosocomio tunuyanino.

El cuadro más delicado lo presenta la adolescente, quien sufre una marcada debilidad muscular y compromiso respiratorio, por lo que permanece bajo observación constante en la unidad de cuidados intensivos.

Recomendaciones para prevenir el botulismo

El botulismo es una enfermedad grave causada por una neurotoxina producida por el Clostridium botulinum, una bacteria que puede desarrollarse en alimentos mal conservados o envasados de forma incorrecta. Es resistente al calor y suele encontrarse en el suelo y el agua.

Botulismo: cuidados para evitar enfermedades transmitidas por alimentos

Los síntomas pueden aparecer entre 8 y 10 horas después del consumo del producto contaminado.

Entre los signos más característicos se incluyen visión doble, dificultad para hablar y tragar, parálisis progresiva y fallas respiratorias, que en casos graves pueden ser fatales si no se recibe tratamiento inmediato.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recuerda que, al momento del consumo de conservas, las personas deben optar por un producto elaborado que cuente con todas las aprobaciones de las autoridades sanitarias correspondientes.

Los alimentos más sensibles a ser expuestos a la bacteria son aquellos envasados y esterilizados por técnicas deficientes: principalmente de origen vegetal –como morrones, espárragos, palmitos, aceites saborizados– y también productos de origen animal –como los embutidos secos–. También se deben considerar los mixtos, con mezcla de origen vegetal y animal, generalmente preparados como escabeches con un ph final no adecuado –igual o mayor a 4,5– que permite el desarrollo y producción de toxinas del bacilo C. Botilinum.

Otra recomendación: lavar con agua potable las frutas y los vegetales que consumirán, en especial aquellos que por sus irregularidades sean más difíciles de higienizar. Tener presente que los microorganismos se vehiculizan con tierra o polvo.

Evitar dar miel a los niños menores de un año.

Botulismo: cómo darte cuenta de que la conserva puede estar intoxicada

  • Abombamientos o tapas hinchadas (descartar sin remover la tapa).
  • Expulsión de gas al abrir los recipientes.
  • Turbiedad no habitual del líquido.
  • Abolladuras o contenido atípico en consistencia (por ejemplo, con burbujas o espuma).



