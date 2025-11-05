El Indio Solari volvió a grabar con los Fundamentalistas y crece la expectativa por los shows en vivo

La banda, que acompañó al cantante de rock nacional los últimos años, se presentará el 6 y 7 de diciembre en La Plata

El Indio Solari volvió a generar revolución entre sus seguidores. El músico compartió un video y nuevas fotos en sus redes sociales que lo muestran grabando en el estudio junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, una señal que confirma lo que muchos esperaban: se viene música nueva.

Un regreso al estudio que enloqueció a los fanáticos Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran al artista frente al micrófono y escuchando las grabaciones con parte de la banda. Se trata de una de las primeras veces en mucho tiempo que Solari se deja ver tan involucrado en el proceso creativo, lo que desató una ola de comentarios cargados de emoción y nostalgia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Indio Solari Oficial (@indiosolarioficial) Este anuncio llega después de un pequeño adelanto que había dado en septiembre, cuando publicó una foto dentro de Luzbola, el estudio donde trabaja con la banda desde hace años. Ahora, la nueva publicación es tomada por sus seguidores como una confirmación firme de que hay material fresco en camino.

Expectativa por los próximos shows El posteo se da en pleno auge de actividades para Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que se presentarán el 6 y 7 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Con las entradas prácticamente agotadas, el público mantiene una sola duda.