5 de noviembre de 2025 - 10:56

El Indio Solari volvió a grabar con los Fundamentalistas y crece la expectativa por los shows en vivo

La banda, que acompañó al cantante de rock nacional los últimos años, se presentará el 6 y 7 de diciembre en La Plata

El Indio Solari junto a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El Indio Solari junto a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El Indio Solari volvió a generar revolución entre sus seguidores. El músico compartió un video y nuevas fotos en sus redes sociales que lo muestran grabando en el estudio junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, una señal que confirma lo que muchos esperaban: se viene música nueva.

Leé además

El Indio Solari compartió una crítica imagen metafórica, realizada con inteligencia artificial, en la red X, sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner.

El Indio Solari criticó a la Justicia por la condena a Cristina y salieron a "matarlo" en las redes

Por Redacción Espectáculos
La foto inédita de Cristina Kirchner y el Indio Solari.

Máximo Kirchner compartió una foto del Indio Solari junto a CFK: "Un buen encuentro"

Por Redacción Política

Este anuncio llega después de un pequeño adelanto que había dado en septiembre, cuando publicó una foto dentro de Luzbola, el estudio donde trabaja con la banda desde hace años. Ahora, la nueva publicación es tomada por sus seguidores como una confirmación firme de que hay material fresco en camino.

Expectativa por los próximos shows

El posteo se da en pleno auge de actividades para Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que se presentarán el 6 y 7 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Con las entradas prácticamente agotadas, el público mantiene una sola duda.

No sería descabellado, ya que en shows anteriores la banda utilizó hologramas del cantante y otras apariciones visuales preparadas especialmente para el espectáculo. La posibilidad de una sorpresa vuelve a encender el deseo de los fanáticos que sueñan con verlo nuevamente, aunque sea de una forma distinta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no se quedo callado: el indio solari respondio al cover que lali esposito le hizo en su recital

No se quedó callado: el Indio Solari respondió al cover que Lali Espósito le hizo en su recital

Por Redacción Espectáculos
Los Jonas Brothers llegana Disney con una nueva película

Los Jonas Brothers vuelven a Disney con una película llena de música

Por Redacción Espectáculos
El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos no siguió el paso de sus padres.

Así está hoy Nicanor, el hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos: no quiere nada de fama

Por Agustín Zamora
El polémico reloj de Antonella Roccuzzo.

Cuánto cuesta el lujoso reloj de Antonela Roccuzzo que le provocó un incómodo momento

Por Redacción Espectáculos