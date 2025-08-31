Máximo Kirchner compartió una foto del Indio Solari junto a CFK: "Un buen encuentro"

Máximo difundió una foto inédita del encuentro entre la expresidenta y el músico. "Votemos a conciencia como si estuviera en la lista", aseguró.

Este domingo, el diputado Máximo Kirchner difundió una foto inédita de su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, y el Indio Solari. El posteo surge a poco de cumplirse tres años del intento de magnicidio.

“Les comparto un momento de un buen encuentro”, posteó Máximo en Instagram, junto a la foto en la que también aparece Viru Solari. Además de la foto, el diputado hizo un llamado a votar en las próximas elecciones, junto a un repaso de lo que fue el atentado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Máximo Kirchner (@maximockirchner) El posteo de Máximo Kirchner: "Me voy a comer tu dolor..." "Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos", comenzó diciendo Máximo en Instagram.

Y agregó: "Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte. Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido".

Luego enumeró una serie de hechos que su madre sufrió: "El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de macri y milei por las redes".