Un exdiputado neuquino fue detenido en Chile por intentar cruzar con municiones sin declarar

El viernes, en el paso internacional Pino Hachado, el exdiputado provincial de Neuquén, Eduardo Daniel Della Gáspera, fue detenido por Carabineros de Chile al intentar ingresar al vecino país con una caja de balas sin declarar.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 9.10, cuando el exlegislador, vinculado a la línea azul del Movimiento Popular Neuquino (MPN), viajaba en una Toyota Hilux junto a otras personas.

Durante la revisión, según informó diario La Mañana de Neuquén los efectivos encontraron una caja con 50 cartuchos calibre .22 marca Orbea, lo que derivó en una denuncia formal en la justicia chilena por presunto contrabando de municiones e infracciones a la ley de armas y explosivos.

Della Gáspera, que ocupó una banca en la Legislatura neuquina entre 2012 y 2015 durante la gestión de Jorge Sapag, y luego reemplazó al fallecido dirigente en 2016 bajo la gobernación de Omar Gutiérrez, reconoció su responsabilidad en el hecho. Sin embargo, la admisión no le permitió evitar la denuncia ni la incautación de las municiones.

El incidente podría dejarle antecedentes penales en Chile.