Cuánto cuesta el lujoso reloj de Antonela Roccuzzo que le provocó un incómodo momento

El encuentro entre Antonela Roccuzzo y el influencer @ziv.tamir, conocido mundialmente como “el hombre de los relojes” , generó un verdadero furor en redes sociales. Todo ocurrió a la salida de un partido de pádel en Miami , donde la rosarina asistió junto a sus amigas mientras Lionel Messi continúa su temporada con el Inter Miami.

Sin darse cuenta de con quién estaba hablando, el influencer se acercó a Antonela y lanzó su clásica pregunta en inglés: “What watch are you wearing?” (¿Qué reloj estás usando?).

La reacción de la mujer llamó la atención: confundida por la consulta, pidió ayuda a sus amigas para entender el comentario en inglés mientras el creador de contenido examinaba el accesorio que llevaba en su muñeca. Ella en un principio dio el detalle del reloj a la cámara con una sonrisa humilde , sin embargo el hombre destacó lo costoso del accesorio y le hizo una pregunta que incomodó a Roccuzzo .

El creador de contenido intentó seguir la charla y le lanzó una pregunta directa: “What do you do?” (“¿A qué te dedicás?”). Antonela miró a una de sus amigas, sorprendida, y le susurró: “¿En serio?” . Su compañera le hizo señas de que no hacía falta contestar. Con amabilidad, la modelo cerró el intercambio saludando a cámara con una sonrisa.

El accesorio que lucía en la muñeca es un Tiffany Rope, un exclusivo reloj de alta gama . Este modelo destaca por unir lujo y tecnología: incorpora movimiento solar. Desde la marca lo definen como “ una combinación de arte, precisión y elegancia eterna ”, razón por la cual se posiciona como uno de los relojes femeninos más distinguidos dentro del catálogo.

Hay dos modelos similares: uno cuesta 25.700 dólares y el otro 35.400, de acuerdo a la tienda oficial de la firma.

Los dos modelos del costoso reloj que tiene Antonella Roccuzzo.

Ambas versiones del modelo comparten una serie de características de lujo: cuentan con una caja de oro amarillo de 18 quilates, bisel con diseño de cuerda trenzada y esfera de nácar blanco.

Las agujas también están elaboradas en oro amarillo, con un minutero que replica el detalle trenzado del bisel. La correa es de piel de aligátor en el exclusivo tono Tiffany Blue, mientras que su mecanismo incorpora un movimiento solar de alta precisión. Además, son resistentes al agua hasta 30 metros (100 pies / 3 ATM) y están íntegramente fabricadas en Suiza.

Las diferencias entre ambas versiones se encuentran principalmente en su tamaño y nivel de brillo. El modelo de 25.700 dólares posee una caja más pequeña, de 27 mm, y está engarzado con 38 diamantes que suman 0,52 quilates.

En cambio, el que cuesta 35.400 ofrece una presencia mayor en la muñeca gracias a su caja de 33 mm, e incorpora 39 diamantes con un total de 0,90 quilates, lo que lo convierte en la opción más impactante y valiosa de la línea.