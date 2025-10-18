18 de octubre de 2025 - 15:16

La casa de Lionel Messi tiene un grave error, según el Feng Shui

Una simple foto familiar podría estar bloqueando la energía positiva en el hogar de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, según expertos en Feng Shui, que advierten sobre su tamaño y ubicación.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo suelen compartir en redes sociales imágenes de su vida cotidiana, revelando pequeños detalles de su hogar. Sin embargo, una de esas publicaciones encendió la alerta entre los especialistas en Feng Shui, quienes aseguran que un elemento decorativo en su casa podría estar alterando el equilibrio energético.

Se trata de una gran fotografía familiar que, aunque transmite amor y unión, estaría ubicada en un sitio poco favorable para el flujo del chi, la energía vital que, según esta filosofía oriental, debe circular sin obstáculos.

Una imagen que detiene la armonía

En la fotografía publicada por Antonela, se observa a los tres hijos de la pareja, vestidos de traje y con una gran sonrisa, presidiendo una de las paredes principales del hogar. Detrás de ellos, tonos neutros y una decoración minimalista completan la escena. A simple vista, el espacio irradia calidez y estilo, pero los expertos advierten que el tamaño y la ubicación del retrato podrían provocar que la energía se “estanque” en ese punto del hogar, impidiendo que fluya libremente hacia el resto de la casa.

De acuerdo con Montserrat Beltrán, especialista en Feng Shui, las imágenes familiares no deben colocarse en zonas de entrada o de paso, ya que concentran demasiado la atención y frenan la sensación de apertura. Además, si la foto no refleja la edad actual de las personas retratadas, puede generar una conexión con el pasado, obstaculizando la llegada de nuevas oportunidades y experiencias.

El espacio ideal para las fotos familiares

El Feng Shui propone que las fotografías íntimas se ubiquen en lugares que representen estabilidad y unión, como los pasillos, las escaleras o una sala secundaria, siempre manteniendo el equilibrio visual con otros elementos decorativos. En cambio, colocar una imagen tan grande en áreas principales, como el recibidor o la sala principal, puede provocar un flujo energético poco armonioso y generar una sensación de encierro.

Los expertos recomiendan optar por retratos más pequeños, combinados con plantas naturales o cuadros que aporten movimiento y luminosidad. Así se logra mantener el vínculo emocional sin interrumpir la circulación del chi en el hogar.

Un detalle con gran significado

Para el Feng Shui, cada objeto dentro de la casa tiene un propósito energético. En el caso de la vivienda de Messi y Roccuzzo, el error no radica en la intención, mostrar amor y familia, sino en cómo ese gesto se traduce en la distribución del espacio.

La elección de una imagen imponente y central simboliza arraigo, pero también puede representar un apego excesivo al pasado. Al modificar su ubicación, se libera el flujo de energía, permitiendo que el hogar respire armonía y apertura hacia lo nuevo.

En definitiva, lo que para muchos es una simple decisión estética, para el Feng Shui puede marcar la diferencia entre un hogar equilibrado y uno en el que la energía se queda detenida.

