No es el rojo: los 5 colores de ropa para atraer fortuna en octubre, según el Feng Shui

Cada mes tiene una energía particular y octubre se asocia con el equilibrio y el crecimiento. Para la filosofía del Feng Shui , la elección de estos colores no es casualidad , ya que se cree que influye en el flujo del chi y en la manera en que la abundancia se manifiesta.

Cinco colores en especial son los más recomendados para vestir durante este período, ya que favorecen la concentración , el orden y la prosperidad. Son tonos que equilibran las emociones y promueven la estabilidad tanto económica como espiritual, de acuerdo con los principios energéticos chinos.

El Feng Shui sostiene que el color azul es símbolo de serenidad y confianza. Usarlo en la ropa ayuda a atraer la calma y a generar estabilidad emocional, clave para tomar decisiones acertadas en momentos de cambio.

Para la práctica milenaria, ciertos colores fortalecen la estabilidad emocional y abren el camino a nuevas oportunidades.

Este color, aunque muchas veces se asocia con el misterio, en el Feng Shui representa el poder y la profundidad. Está relacionado con el elemento agua, que simboliza fluidez y renovación constante. Vestirlo durante el mes ayuda a fortalecer la determinación y abrirse a nuevas oportunidades.

Este tono equilibra ambos extremos. Es un color neutro que representa la armonía entre el yin y el yang. Se recomienda para quienes buscan mantener la calma en el trabajo o atraer estabilidad en relaciones personales.

Estos primeros tres colores generan un campo energético que refuerza la seguridad personal y prepara el terreno para que la fortuna fluya de manera más constante durante el mes.

Los colores tierra refuerzan la prosperidad y el bienestar

Además de los tonos fríos, el Feng Shui destaca la importancia de los colores tierra, como el marrón y el beige. Estas tonalidades están ligadas al elemento tierra, que representa la seguridad, la constancia y la conexión con la realidad.

Marrón

Vestirse con esta tonalidad asocia la fortaleza interior y la paciencia. Es ideal para quienes están en procesos de crecimiento profesional o buscan estabilidad financiera.

Beige

Usar prendas de este tono simboliza la calma, la sencillez y el equilibrio emocional, cualidades necesarias para que la energía del dinero y la abundancia circule de manera libre.

La combinación de estos 5 colores en diferentes prendas favorece la calma, la estabilidad y la prosperidad durante octubre. Cada color representa un aspecto esencial para equilibrar las emociones y atraer oportunidades. Por eso, durante el mes de octubre será esencial salir a la calle vestido con alguno de estos colores.