6 de octubre de 2025 - 21:45

No es el rojo: los 5 colores de ropa para atraer fortuna en octubre, según el Feng Shui

Durante octubre, algunos colores de ropa pueden potenciar la energía positiva y atraer prosperidad, según los principios del Feng Shui.

Para la práctica milenaria, ciertos colores fortalecen la estabilidad emocional y abren el camino a nuevas oportunidades.



Cinco colores en especial son los más recomendados para vestir durante este período, ya que favorecen la concentración, el orden y la prosperidad. Son tonos que equilibran las emociones y promueven la estabilidad tanto económica como espiritual, de acuerdo con los principios energéticos chinos.






Qué energía representa cada color en el mes de octubre

Azul

El Feng Shui sostiene que el color azul es símbolo de serenidad y confianza. Usarlo en la ropa ayuda a atraer la calma y a generar estabilidad emocional, clave para tomar decisiones acertadas en momentos de cambio.

Negro

Este color, aunque muchas veces se asocia con el misterio, en el Feng Shui representa el poder y la profundidad. Está relacionado con el elemento agua, que simboliza fluidez y renovación constante. Vestirlo durante el mes ayuda a fortalecer la determinación y abrirse a nuevas oportunidades.

Gris

Este tono equilibra ambos extremos. Es un color neutro que representa la armonía entre el yin y el yang. Se recomienda para quienes buscan mantener la calma en el trabajo o atraer estabilidad en relaciones personales.

Estos primeros tres colores generan un campo energético que refuerza la seguridad personal y prepara el terreno para que la fortuna fluya de manera más constante durante el mes.






Los colores tierra refuerzan la prosperidad y el bienestar

Además de los tonos fríos, el Feng Shui destaca la importancia de los colores tierra, como el marrón y el beige. Estas tonalidades están ligadas al elemento tierra, que representa la seguridad, la constancia y la conexión con la realidad.

Marrón

Vestirse con esta tonalidad asocia la fortaleza interior y la paciencia. Es ideal para quienes están en procesos de crecimiento profesional o buscan estabilidad financiera.

Beige

Usar prendas de este tono simboliza la calma, la sencillez y el equilibrio emocional, cualidades necesarias para que la energía del dinero y la abundancia circule de manera libre.






La combinación de estos 5 colores en diferentes prendas favorece la calma, la estabilidad y la prosperidad durante octubre. Cada color representa un aspecto esencial para equilibrar las emociones y atraer oportunidades. Por eso, durante el mes de octubre será esencial salir a la calle vestido con alguno de estos colores.

