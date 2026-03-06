6 de marzo de 2026 - 12:38

La psicología destaca los dos colores que utilizan las personas que mantienen la calma en situaciones difíciles

Algunos colores se asocian con mayor percepción de calma y control emocional. Qué dice la psicología del color y la evidencia.

La psicología destaca los dos colores que utilizan las personas que mantienen la calma en situaciones difíciles
Por Andrés Aguilera

Mantener la calma en situaciones difíciles depende sobre todo de habilidades de regulación emocional. Sin embargo, la psicología del color estudia cómo ciertos tonos refuerzan señales de serenidad y control ante los demás. En enfoques actuales de psicología aplicada a la vida cotidiana se analiza cómo la imagen externa puede acompañar conductas emocionalmente equilibradas.

Azul: serenidad y control emocional

image

El azul aparece con frecuencia en investigaciones sobre percepción de calma.

Estudios en psicología ambiental lo vinculan con menor activación fisiológica y sensación de estabilidad.

Un metaanálisis sobre psicología del color de Elliot y Maier (2014) describe su asociación con confianza.

En contextos laborales, suele reforzar la imagen de autocontrol. Personas calmadas tienden a elegir tonos que transmiten equilibrio.

Verde: regulación emocional y recuperación

El verde se asocia con descanso mental y recuperación del estrés.

El verde se asocia con descanso mental y recuperación del estrés.

Investigaciones sobre entornos naturales muestran que reduce activación emocional.

Estudios sobre atención restaurativa destacan su efecto en la concentración.

La psicología ambiental lo vincula con sensación de seguridad. Quienes manejan bien la presión suelen preferir colores que transmiten estabilidad.

Qué dice realmente la ciencia sobre colores y calma

La evidencia no sostiene que un color genere calma por sí solo. El efecto depende del contexto, cultura y experiencias personales.

Sin embargo, los colores influyen en percepciones rápidas de los demás.

La calma proyectada surge de conducta, postura y comunicación coherente.

