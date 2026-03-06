Según la psicología, quienes crecieron en los 90 desarrollaron estas 5 habilidades sociales

Para la psicología , quienes crecieron en los 90 desarrollaron rasgos particulares vinculados a las generaciones, la infancia y las habilidades sociales , influenciados por una época sin redes sociales y con más interacción cara a cara.

Los años 90 fueron una etapa particular para muchas generaciones . Fue el último período previo a la explosión de internet, las redes sociales y los teléfonos inteligentes. En ese contexto, la infancia se desarrollaba en plazas, veredas, clubes o casas de amigos.

La forma de socializar era diferente. Los chicos debían resolver conflictos cara a cara, negociar reglas en los juegos y aprender a integrarse en grupos diversos. Sin pantallas que mediaran la comunicación, la interacción directa era parte central de la vida cotidiana.

Esto generó dinámicas sociales muy distintas a las actuales. Muchos adultos que crecieron en esa década recuerdan cómo pasaban horas jugando afuera o compartiendo actividades grupales.

Recién en este punto la psicología comienza a explicar por qué ese contexto terminó influyendo en determinadas habilidades sociales .

Lo que dice la psicología sobre crecer en los 90

Distintos estudios en psicología del desarrollo sostienen que los entornos con mayor interacción presencial favorecen la construcción de habilidades sociales más sólidas.

Investigadores de la Universidad de Michigan, que analizaron cambios generacionales en la socialización, observaron que las experiencias colectivas de la infancia influyen directamente en la forma en que los adultos gestionan vínculos y conflictos.

Según estos trabajos, quienes pertenecen a estas generaciones desarrollaron cinco capacidades sociales que hoy siguen siendo valoradas.

1. Capacidad para iniciar conversaciones

Acostumbrados a interactuar sin mediación digital, muchas personas que crecieron en los 90 desarrollaron facilidad para iniciar diálogos espontáneos.

2. Resolución directa de conflictos

Los desacuerdos se resolvían cara a cara. Esto fortaleció la capacidad de negociación y la tolerancia a distintas opiniones.

3. Lectura del lenguaje corporal

La comunicación presencial favorece interpretar gestos, tonos de voz y emociones, una habilidad central en la psicología social.

4. Adaptación a distintos grupos

La infancia de esa década estaba marcada por grupos variados en barrios, escuelas o clubes, lo que estimuló la adaptación social.

5. Construcción de amistades duraderas

Las relaciones requerían tiempo, presencia y constancia, lo que fortaleció vínculos más estables.

Un legado social de otra época

La psicología sostiene que cada generación desarrolla herramientas distintas según el contexto cultural en el que crece.

En el caso de quienes vivieron su infancia en los años 90, la ausencia de tecnología permanente favoreció formas de interacción más directas. Las habilidades sociales se entrenaban todos los días, muchas veces sin que nadie lo notara.

Hoy, en un mundo dominado por pantallas, esas competencias vuelven a valorarse. La capacidad de conversar, negociar o interpretar emociones sigue siendo una herramienta clave.

Y, según la psicología, muchas de esas destrezas nacieron en veredas, plazas y patios escolares que marcaron a toda una generación.