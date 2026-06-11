Los estudios muestran que las personas con mayor nivel educativo tienden a nacer en estos meses

El mes de nacimiento no define la inteligencia ni garantiza un mayor nivel educativo, pero algunas investigaciones encontraron asociaciones curiosas entre la estación del año, la exposición a la luz solar y ciertos rasgos ligados al aprendizaje. En el hemisferio sur, esos patrones suelen trasladarse a los meses de septiembre, octubre y noviembre , aunque siempre como una tendencia estadística y no como una regla personal.

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Es importante aclarar que muchos de estos estudios fueron realizados en Europa y en países del hemisferio norte , por lo que, al trasladar los resultados a países como Argentina, es necesario invertir las estaciones del año .

Aun así, los patrones observados resultan interesantes desde el punto de vista científico.

Durante la gestación y los primeros meses de vida, el cerebro atraviesa etapas clave de formación.

Investigaciones en neurociencia indican que factores como la exposición a la luz solar , la producción de vitamina D y la regulación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina pueden variar según la estación del año.

Un estudio realizado por la Universidad de Vanderbilt observó que la época del nacimiento puede dejar una huella duradera en el reloj biológico, influyendo en variables como la atención, la motivación y la regulación emocional, todas relevantes para el desempeño educativo a largo plazo.

Qué meses aparecen en los estudios

Un trabajo presentado en el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología (ECNP), dirigido por la profesora Xenia Gonda, detectó que las personas nacidas en primavera del hemisferio norte tendían a mostrar rasgos asociados a mayor energía, optimismo y apertura social, conocidos como temperamento hipertímico.

En Argentina y el hemisferio sur, esos meses equivalen a:

Septiembre, octubre y noviembre

Estos rasgos no garantizan un mayor nivel educativo, pero sí pueden facilitar la persistencia, la participación activa en contextos de aprendizaje y la adaptación a trayectorias académicas prolongadas.

Qué factores pesan más que el mes

Aunque algunos estudios encuentren asociaciones entre el mes de nacimiento y ciertos rasgos vinculados al aprendizaje, hay factores mucho más determinantes. El contexto familiar, el acceso a una buena educación, las oportunidades, los hábitos de estudio y el acompañamiento durante la infancia suelen pesar más que la fecha en la que una persona nació.

Por qué igual llama la atención

Las personas con mayor nivel educativo tienden a nacer en estos meses, según investigaciones (2)

Este tipo de investigaciones llama la atención porque mezcla ciencia, nacimiento, personalidad y educación en una pregunta que cualquiera puede llevar a su propia vida. Saber si el mes en el que alguien nació podría tener alguna relación con su forma de aprender despierta curiosidad, aunque la respuesta no deba interpretarse como una regla absoluta.

Por qué la estación del año podría influir

Según la equivalencia estacional, los patrones quedarían así:

Septiembre a noviembre (primavera en Argentina): mayor energía, sociabilidad y motivación.

Diciembre a febrero (verano): mayor variabilidad emocional y picos de entusiasmo.

Marzo a mayo (otoño): perfiles más equilibrados y estables.

Junio a agosto (invierno): tendencias más pragmáticas y reservadas.

La psicología subraya que estas asociaciones son estadísticas, no determinantes individuales.

El error de creer que el nacimiento define el futuro

El nivel educativo depende principalmente de factores como el acceso a la educación, el acompañamiento familiar, el contexto socioeconómico, la cultura y las oportunidades disponibles.

El mes de nacimiento puede aportar una predisposición biológica leve, pero jamás reemplaza el peso del entorno ni del esfuerzo personal.

Personas nacidas en cualquier mes pueden alcanzar altos niveles educativos si cuentan con las condiciones adecuadas.