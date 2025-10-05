5 de octubre de 2025 - 13:15

No es para decorar: qué significa poner una planta arriba de la heladera, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, una planta colocada sobre la heladera no solo cambia la estética del ambiente, sino que también influye en la energía del hogar.

Para el Feng Shui, su presencia en la cocina tiene un propósito muy concreto vinculado a energías positivas.

Para el Feng Shui, su presencia en la cocina tiene un propósito muy concreto vinculado a energías positivas.

El espacio de la cocina es uno de los lugares donde más energía se mueve dentro del hogar. Allí se combinan el fuego, el agua y el metal, tres elementos que según el Feng Shui deben estar en equilibrio para atraer energías positivas. Pero existe un detalle que pocos notan y que puede hacer la diferencia.

Arriba de la heladera, muchas personas colocan plantas decorativas sin saber que este gesto tiene un significado energético profundo. Aunque no todas las especies cumplen con la función adecuada, ya que algunas podrían alterar la armonía del lugar. Sin embargo, hay una planta que destaca por equilibrar las fuerzas del entorno y atraer prosperidad.

planta en la heladera feng shui
Para el Feng Shui, su presencia en la cocina tiene un propósito muy concreto vinculado a energías positivas.

Para el Feng Shui, su presencia en la cocina tiene un propósito muy concreto vinculado a energías positivas.

El potus atrae abundancia, según el Feng Shui

El potus (Epipremnum aureum) es una de las plantas más recomendadas por el Feng Shui para espacios interiores.

  • Su resistencia, facilidad de cuidado y su capacidad para crecer incluso con poca luz la convierten en un símbolo de vida constante.
  • Según esta filosofía oriental, colocarla sobre la heladera ayuda a compensar la energía del aparato, que suele concentrar fuerza metálica y fría.
  • Esta planta ayuda a transformar la energía estancada en movimiento positivo, favoreciendo el flujo de la abundancia y el bienestar económico.
  • Además, su crecimiento en forma de cascada representa la prosperidad que fluye sin interrupciones dentro del hogar.
  • El potus también contribuye a purificar el aire, absorbiendo toxinas del ambiente y mejorando la calidad energética del lugar.

Por eso, se recomienda colocarlo en una maceta de cerámica o vidrio, para potenciar el efecto de riqueza y vitalidad.

planta en la heladera feng shui
Para el Feng Shui, su presencia en la cocina tiene un propósito muy concreto vinculado a energías positivas.

Para el Feng Shui, su presencia en la cocina tiene un propósito muy concreto vinculado a energías positivas.

Cómo ubicar y cuidar el potus para potenciar la energía positiva dentro de casa

El lugar sobre la heladera es simbólicamente importante porque representa el punto donde el elemento fuego (la cocina) se encuentra con el metal y el frío (la heladera).

  • Para evitar un desequilibrio energético, el potus actúa como mediador natural, aportando el elemento madera, que suaviza las tensiones energéticas.
  • Para obtener los mejores resultados, es recomendable no exponerlo al sol directo ni regarlo en exceso, ya que el potus prefiere un sustrato húmedo pero no saturado.
  • Además, un símbolo útil del Feng Shui es colocar debajo del recipiente una pequeña moneda o piedra de jade, símbolos de prosperidad que fortalecen su poder.
  • El cuidado es importante. Por eso, la filosofía milenaria china, aconseja limpiar las hojas con un paño húmedo cada semana para evitar que el polvo bloquee el flujo energético. Si las puntas comienzan a secarse, puede recortarse ligeramente para estimular nuevos brotes, manteniendo su forma viva y equilibrada.
planta en la heladera feng shui
Para el Feng Shui, su presencia en la cocina tiene un propósito muy concreto vinculado a energías positivas.

Para el Feng Shui, su presencia en la cocina tiene un propósito muy concreto vinculado a energías positivas.

Poner un potus arriba de la heladera no es una cuestión estética al azar. Es una práctica, que según el Feng Shui, equilibra los elementos del hogar y atrae prosperidad y armonía. La energía de esta planta actúa como un puente entre lo material y lo espiritual, favoreciendo el bienestar general.

