2 de octubre de 2025 - 11:20

Tips fáciles para hacer Feng Shui en nuestra casa y aprovechar a pleno la primavera

La temporada primaveral es tiempo de tarea interna. Está relacionado con el elemento metal y nuestra capacidad para comunicarnos y relacionarnos.

Por Alejo Zanabria

Como aplicar el Feng Shui para cambiar la energía de tu casa

Así como con los primeros fríos estamos propensos a la gripe, nuestra casa está propensa a hongos, olor a encierro, uso intensivo de estufas que resecan el ambiente. Si utilizamos calefacción conviene colocar un recipiente con agua cercano a la misma para humedecer el espacio.

Para ahorrar energía podemos colocar espejos enfrente de las ventanas poco iluminadas, para duplicar la fuente de luz y por lo tanto dar la sensación de tener más calor en la habitación.

En nuestro entorno se va potenciando el Ying hasta su máximo estado en invierno. Para contrarrestar esto, podemos incorporar flores naturales de colores brillantes como la violeta de los Alpes, que son indicadas para estos tiempos.

Tips para lograr un buen Feng Shui

  • No incorpores flores secas, y menos aún artificiales. No tienen vitalidad y se deposita tierra en ellas, lo que hace que la energía se estacione y no circule.
  • Deshacete de las cosas que ya no necesitás ni te gustan. De ese modo tendrás un espacio libre para disfrutar y volver a casa cada noche con total plenitud.
  • Revisá tu calefacción. Si tenés chimenea limpiala y acumulá un buen montón de leña.
  • Girá tu colchón, es bueno cambiar de energía cada 6 meses.
  • Añadí unas plantas de hoja perenne en la entrada de tu casa. Esto invita a la suerte a entrar a tu hogar y hará que te visiten más familiares y amigos.
  • Colgá cristales en las ventanas de tu casa, el sol de la mañana reflejará el arco iris dentro de toda la casa.
  • Incluso si el día es gris y llueve, abrí las ventanas un rato, para dejar entrar un poco de aire fresco y chi positivo.
  • Quemá velas perfumadas para cambiar la vibración de la casa.
  • Quitá las hojas muertas del portal y del techo, ya que representan el estancamiento.
  • La aromaterapia es muy recomendada, hay una amplia variedad de inciensos y velas perfumadas disponibles para nuestro hogar. Elegí un aroma de flores o hierba fresca, el aire de nuestra casa es esencial para nuestro bienestar, ya que nos conectan con el mundo natural.
