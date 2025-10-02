Tips fáciles para hacer Feng Shui en nuestra casa y aprovechar a pleno la primavera

La temporada primaveral es tiempo de tarea interna. Está relacionado con el elemento metal y nuestra capacidad para comunicarnos y relacionarnos.

La primavera es un período que trae transformaciones y cambios en la vida de las personas. Así como el árbol se desprende de sus hojas que ya no sirven, en esta época deberíamos deshacernos de elementos inútiles de los que deberíamos desapegarnos inmediatamente.

Los colores de la primavera son los rojizos, anaranjados, tierra y siempre tenemos que poner un detalle de estos colores en nuestro hogar, por ejemplo unas flores, telas, almohadones, portavelas, y demás decoraciones que se relacionen.

Feng Shui La primavera es ideal para aplicar Feng Shui. web Como aplicar el Feng Shui para cambiar la energía de tu casa Así como con los primeros fríos estamos propensos a la gripe, nuestra casa está propensa a hongos, olor a encierro, uso intensivo de estufas que resecan el ambiente. Si utilizamos calefacción conviene colocar un recipiente con agua cercano a la misma para humedecer el espacio.

Para ahorrar energía podemos colocar espejos enfrente de las ventanas poco iluminadas, para duplicar la fuente de luz y por lo tanto dar la sensación de tener más calor en la habitación.

En nuestro entorno se va potenciando el Ying hasta su máximo estado en invierno. Para contrarrestar esto, podemos incorporar flores naturales de colores brillantes como la violeta de los Alpes, que son indicadas para estos tiempos.