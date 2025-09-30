Qué significa la luna en cuarto creciente en el Feng Shui y qué ritual debe realizarse

La luna en cuarto creciente tiene un significado especial en distintas culturas. El Feng Shui considera que en este período la energía de la naturaleza se orienta hacia diferentes beneficios, por lo que realizar ciertos rituales puede favorecer la prosperidad. Lo interesante es que no se necesita experiencia previa para comenzar a aplicarlos.
Durante estos días, la luna creciente invita a realizar acciones que potencien lo que deseamos mantener o hacer crecer. Es un momento que, según el Feng Shui, se conecta con la fertilidad de proyectos, el fortalecimiento de relaciones y el desarrollo interior. Los rituales recomendados buscan canalizar esa energía.
El Feng Shui propone ideas que ayudan a enfocar la mente y el corazón durante el período de la luna en cuarto creciente.
Qué significa la luna en cuarto creciente en la cultura del Feng Shui
La luna creciente es vista como un símbolo de movimiento ascendente. En la filosofía milenaria china, representa el inicio de un ciclo de acumulación de energía positiva que se dirige hacia la abundancia.
Además, es un momento que se asocia con la claridad emocional. Muchas personas aprovechan esta fase para reforzar vínculos amorosos y amistosos, ya que la energía lunar se interpreta como un puente que ayuda a comprender y escuchar mejor a los demás.
Qué ritual es ideal para canalizar la energía de la luna en cuarto creciente
- El Feng Shui tiene como ritual simple encender una vela blanca en la entrada del hogar al caer la tarde, como símbolo de apertura a nuevas oportunidades.
- Aunque junto a ella se puede colocar un vaso con agua limpia y tres ramas de canela para atraer abundancia.
- Este ritual tiene un enfoque sobre lo material. Sin embargo, se recomienda también escribir en un papel tres intenciones claras relacionadas con el crecimiento personal y con el fortalecimiento de vínculos importantes.
- El papel debe doblarse y guardarse en un lugar especial de la casa, preferiblemente en la zona este, que en el Feng Shui está vinculada con la familia y la salud.
La luna en cuarto creciente representa una oportunidad valiosa dentro de las intenciones del Feng Shui. El crecimiento personal, los vínculos afectivos pueden verse florecidos con pasos simples. Estos gestos pueden potenciar proyectos de vida y abrir caminos hacia la abundancia y la armonía.