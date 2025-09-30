Qué significa la luna en cuarto creciente en el Feng Shui y qué ritual debe realizarse

La luna creciente rige desde el 28 de septiembre hasta el 6 de octubre y el Feng Shui lo usa como oportunidad para atraer diferentes energías.

El Feng Shui propone ideas que ayudan a enfocar la mente y el corazón durante el período de la luna en cuarto creciente.

La luna en cuarto creciente tiene un significado especial en distintas culturas. El Feng Shui considera que en este período la energía de la naturaleza se orienta hacia diferentes beneficios, por lo que realizar ciertos rituales puede favorecer la prosperidad. Lo interesante es que no se necesita experiencia previa para comenzar a aplicarlos.

Durante estos días, la luna creciente invita a realizar acciones que potencien lo que deseamos mantener o hacer crecer. Es un momento que, según el Feng Shui, se conecta con la fertilidad de proyectos, el fortalecimiento de relaciones y el desarrollo interior. Los rituales recomendados buscan canalizar esa energía.

Qué significa la luna en cuarto creciente en la cultura del Feng Shui La luna creciente es vista como un símbolo de movimiento ascendente. En la filosofía milenaria china, representa el inicio de un ciclo de acumulación de energía positiva que se dirige hacia la abundancia.

Este período es ideal para quienes desean proyectar metas nuevas, ya que cada acción realizada tiene un efecto multiplicador en el plano energético.

Dentro de esta fase lunar, las oportunidades de crecimiento se ven favorecidas, tanto en lo material como en lo emocional.

Para que el efecto surja, debemos colocar elementos relacionados con la prosperidad, como plantas verdes en espacios luminosos. Esa opción se considera como una manera de alinear la casa con esta influencia.

La luz de la luna creciente también es vista como un recordatorio de que todo lo pequeño puede convertirse en algo mayor si se lo cultiva con constancia.

Además, es un momento que se asocia con la claridad emocional. Muchas personas aprovechan esta fase para reforzar vínculos amorosos y amistosos, ya que la energía lunar se interpreta como un puente que ayuda a comprender y escuchar mejor a los demás.