No es para decorar: qué significa poner flores color rosa en la puerta de casa, según el Feng Shui

El Feng Shui asegura que colocar una maceta llena de flores color rosa en la entrada principal tiene un efecto energético que va más allá de lo estético.

Las flores deben ser de color rosa y deben mantenerse frescas y bien ubicadas para un portal energético positivo.

Uno de los elementos que más recomiendan los maestros de esta práctica ancestral son las flores rosadas. Su presencia, además de sumar un detalle decorativo al hogar, está vinculado con distintos aspectos energéticos. Según el Feng Shui, ubicarlas en la entrada potencia diferentes atributos en la vida personal.

El poder del color rosado en la entrada del hogar

El Feng Shui asigna a cada color un valor energético específico, y el rosado representa la suavidad, la ternura y la conexión con el amor incondicional.

  • Por eso, colocar flores de este tono en la entrada busca atraer paz y relaciones saludables, tanto dentro de la familia como con quienes visitan la casa.
  • Las flores representan un símbolo estético, pero en este caso funcionan como un recordatorio energético.
  • Cada vez que alguien cruza la puerta, entra en contacto con esa vibración que genera calma y receptividad.
  • Además, la tradición milenaria china sostiene que las flores rosadas ayudan a suavizar tensiones y a promover un ambiente de comprensión mutua.

Ubicarlas cerca de la entrada también es una manera de evitar que la energía negativa penetre en el hogar. Su función transforma lo pesado en liviano. Por ello, mantener flores frescas de este color se considera un hábito que fortalece la energía vital en la vida cotidiana.

Dónde y cómo colocar las flores rosadas para potenciar su energía

Según las reglas del Feng Shui, debemos colocarlas directamente en la entrada, en un florero, maceta o colgante, siempre visibles y en buen estado. Esto asegura que la energía positiva esté presente cada vez que alguien ingrese al hogar.

  • Es importante mantenerlas frescas y debemos renovarlas cuando empiecen a marchitarse, ya que las flores secas o dañadas pueden transmitir el efecto contrario.
  • Además hay que elegir especies que se adapten al clima de la zona, como rosas, geranios o begonias, que suelen ser fáciles de mantener.
  • Para que el efecto sea aún más certero podemos complementar con detalles en verde, ya que es un color que simboliza crecimiento y equilibrio, creando una combinación que refuerza la intención de prosperidad.
Colocar flores rosadas en la entrada de la casa, es un gesto sencillo que impacta en la energía del hogar. Además de la decoración, busca promover el amor, la comprensión y la calma. Por eso, debemos mantenerlas frescas sin que se marchiten.

