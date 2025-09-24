24 de septiembre de 2025 - 18:35

No es para decorar: qué planta debemos poner en el dormitorio para atraer riqueza, según el Feng Shui

El Feng Shui recomienda una planta para ubicarla dentro del dormitorio. Esta especie es capaz de atraer prosperidad y energía positiva.

El bienestar financiero aparece si a esta planta la incluyen en su espacio personal, siguiendo la práctica milenaria.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Dentro de la práctica del Feng Shui, la elección de plantas para el dormitorio no es un detalle menor. Algunas especies pueden influir en el flujo de energía y al mismo tiempo favorecer la prosperidad. Hay una planta que destaca por su capacidad de atraer riqueza y mantener un entorno armónico dentro de la habitación.

Es ideal saber dónde colocar la planta dentro de la pieza para que su efecto sea repentino. Esta idea no solo es una idea decorativa sino que además busca un equilibrio energético. Según esta práctica milenaria china, existen especies que ayudan a mejorar la circulación del chi y a fortalecer la sensación de abundancia. Una de ellas es conocida como símbolo de prosperidad en distintos hogares.

planta feng shui
El bienestar financiero aparece si a esta planta la incluyen en su espacio personal, siguiendo la práctica milenaria.

La planta de jade cumple un papel principal en el Feng Shui dentro del dormitorio

La planta o árbol de jade también es conocida como Crassula ovata. Es considerada en el Feng Shui como un símbolo de riqueza y prosperidad.

  • Su simple presencia dentro del dormitorio busca atraer abundancia económica y además refuerza la estabilidad financiera. Sus hojas carnosas redondeadas son una forma similar a monedas y por eso se la asocia con la fortuna.
  • Por eso, colocar la planta de jade en la pieza ayuda a mantener un ambiente fresco y equilibrado en el que la energía positiva puede fluir.
  • Además de su significado espiritual, esta especie no necesita un cuidado continuo, ya que solo requiere luz indirecta y riego moderado.

Su resistencia ante diferentes climas la convierte en una opción ideal para interiores. De esta forma se maximiza su simbolismo y se potencia su influencia sobre la riqueza.

planta feng shui
El bienestar financiero aparece si a esta planta la incluyen en su espacio personal, siguiendo la práctica milenaria.

Dónde y cómo colocar la planta para que haga efecto en la riqueza económica

La planta de jade es un elemento principal para este tipo de rituales, pero funciona solo con propósitos que el Feng Shui explica.

  • Esta especie debe ubicarse en un sector relacionado con la prosperidad y la estabilidad como es el área sureste de la habitación. Esta zona en particular está vinculada con la abundancia y al tener la planta allí se refuerza la intención de atraer riqueza.
  • Además cada parte debe estar en buen estado, ya que su aspecto refleja la energía del espacio. Una planta descuidada o marchita puede simbolizar estancamiento económico por lo que se recomienda atender su riego y limpieza de hojas.
  • También, el Feng Shui aconseja colocarla en una maceta de color verde o rojo que potencian la energía de crecimiento y fortuna.

Sin embargo, para que esta idea tenga un efecto poderoso, el dormitorio debe mantenerse ordenado para que su función sea mayor ya que el desorden puede interrumpir el flujo del chi.

planta feng shui
El bienestar financiero aparece si a esta planta la incluyen en su espacio personal, siguiendo la práctica milenaria.

La planta de jade es una de las especies más recomendadas por el Feng Shui para colocar en diferentes espacios del hogar cuando se busca atraer prosperidad. Pero al colocarla en el dormitorio, su simbolismo ligado a la riqueza y su facilidad de cuidado la vuelven ideal para acompañar rutinas de descanso y equilibrio energético.

