Los 4 rituales para realizar durante la primavera que prometen atraer la buena suerte, según el Feng Shui

Con el inicio de la primavera surge un cambio energético que en muchas culturas se asocia con la renovación de la vida. Por eso el Feng Shui sostiene que esta estación es ideal para realizar algunos rituales que buscan atraer buena suerte y mejorar la circulación del chi en los espacios del hogar .

Esto no trata de prácticas complejas sino de gestos accesibles que cualquier persona puede aplicar en su casa. Desde la limpieza de objetos hasta el uso de elementos naturales . Cada acción está pensada para potenciar la armonía del entorno y su objetivo es generar bienestar y abrirse a nuevas posibilidades.

Para continuar notando cambios es necesario mover de lugar algunos muebles para activar la energía estancada y generar sensación de renovación en el hogar.

Estos gestos parecen una costumbre pero al relacionarlos con la práctica del Feng Shui puede que provoque pequeñas mejoras cargadas de simbolismo que son parte fundamental de los rituales primaverales para mejorar la armonía personal y familiar.