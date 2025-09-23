23 de septiembre de 2025 - 18:50

Los 4 rituales para realizar durante la primavera que prometen atraer la buena suerte, según el Feng Shui

La llegada de la primavera renueva la energía de la naturaleza pero también ofrece aplicar rituales sencillos que según el Feng Shui ayudan a la buena suerte.

Estas simples acciones sencillas se convierten en rituales positivos para el bienestar en la vida cotidiana.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Esto no trata de prácticas complejas sino de gestos accesibles que cualquier persona puede aplicar en su casa. Desde la limpieza de objetos hasta el uso de elementos naturales. Cada acción está pensada para potenciar la armonía del entorno y su objetivo es generar bienestar y abrirse a nuevas posibilidades.

4 rituales feng shui
2 rituales como la limpieza de espacios y la conexión con la naturaleza son ideales

Limpieza del hogar

  • Uno de los rituales más recomendados en primavera según el Feng Shui es la limpieza profunda del hogar.
  • Este ejemplo es simple y práctico. Aunque para esta práctica milenaria china eliminar objetos en desuso, ventilar habitaciones y permitir que circule aire fresco es clave para que la energía positiva fluya sin obstáculos.
  • De hecho, esta práctica no solo mejora la armonía sino que también favorece la claridad mental de quienes habitan el lugar.

Ubicar plantas dentro del hogar

  • Otro ritual que impone esta filosofía consiste en incorporar flores frescas y plantas verdes en distintos rincones de la casa.
  • Estos elementos naturales simbolizan crecimiento y vitalidad y se cree que potencian la buena suerte durante la primavera.
  • La elección deben ser especies con hojas redondeadas, ya que son especialmente valoradas en esta tradición porque representan abundancia y prosperidad.
  • Aunque es esencial mantener el agua limpia en floreros y cuidar las plantas con dedicación para que el ritual refleje respeto por la energía vital.
4 rituales feng shui
El uso de colores alegres combinado con gestos potencian la energía del Feng Shui

  • Esta filosofía también recomienda aprovechar la primavera para introducir colores vivos y alegres en el hogar.
  • Tonos como el verde, el amarillo o el rosa se asocian con la renovación y atraen vibraciones positivas.
  • Gestos simples como colocar cojines, cortinas o adornos en estos colores puede potenciar el ambiente y reforzar la sensación de frescura.
  • Aunque al mismo tiempo debemos encender inciensos o velas aromáticas que ayuden a purificar el espacio y a reforzar la intención de atraer buena suerte.
  • A esto podemos sumarle una práctica necesaria como agradecer por lo que se tiene ya que la gratitud es considerada una herramienta poderosa para abrir paso a nuevas oportunidades.

Para continuar notando cambios es necesario mover de lugar algunos muebles para activar la energía estancada y generar sensación de renovación en el hogar.

4 rituales feng shui
Estos gestos parecen una costumbre pero al relacionarlos con la práctica del Feng Shui puede que provoque pequeñas mejoras cargadas de simbolismo que son parte fundamental de los rituales primaverales para mejorar la armonía personal y familiar.

