25 de septiembre de 2025 - 20:55

La planta que debemos ubicar cerca de la puerta para alejar la envidia, según el Feng Shui

Una planta, vinculada a la energía positiva en el Feng Shui, es utilizada como protección contra la envidia y las malas vibras.

Esta planta se convierte en un recurso poderoso y accesible que marca la diferencia en el bienestar diario.

Esta planta se convierte en un recurso poderoso y accesible que marca la diferencia en el bienestar diario.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

El Feng Shui propone diferentes formas de equilibrar la energía en la casa. Una de ellas se centra en el uso de plantas que además de embellecer los espacios, también cumplen funciones de protección. Colocarlas en el sitio adecuado puede marcar una diferencia en la armonía del hogar.

Entre todas las especies, hay una que destaca por su capacidad para actuar como un escudo contra la envidia y las malas intenciones. Esta filosofía explica que, ubicada junto a la entrada principal, genera un bloqueo natural que impide el paso de energías negativas y fortalece la sensación de calma y seguridad.

planta de ruda feng shui
Esta planta se convierte en un recurso poderoso y accesible que marca la diferencia en el bienestar diario.

Esta planta se convierte en un recurso poderoso y accesible que marca la diferencia en el bienestar diario.

La planta de ruda cumple una función protectora en la entrada del hogar

La ruda es considerada una de las plantas más poderosas dentro de las tradiciones del Feng Shui y también en la tradición popular.

  • Su fuerte aroma, junto con sus hojas verdes intensas y sus flores amarillas la convierte en un símbolo de protección contra la envidia y las malas vibras.
  • Por eso, ubicarla cerca de la puerta de ingreso es una práctica que busca impedir la entrada de energías negativas y reforzar la buena suerte.
  • Puede plantarse en la tierra o ubicarla en una maceta, pero es esencial que reciba buena luz solar y que el riego no sea excesivo para evitar que se marchite.
  • En muchas culturas se coincide en que esta especie debe cuidarse con respeto, ya que se la considera una planta espiritual.

Además de su valor simbólico, sus propiedades naturales actúan como repelente de insectos, lo que aporta un beneficio adicional al hogar.

planta de ruda feng shui
Esta planta se convierte en un recurso poderoso y accesible que marca la diferencia en el bienestar diario.

Esta planta se convierte en un recurso poderoso y accesible que marca la diferencia en el bienestar diario.

Cómo potenciar la energía positiva a través de la planta de ruda

Para lograr un efecto mayor, los especialistas en Feng Shui sugieren acompañar la ruda con otros elementos que refuercen la armonía en el hogar.

  • Colocar piedras naturales o un pequeño cuenco con agua cerca de la planta puede potenciar la circulación de energías positivas.
  • También es recomendable mantener la entrada ordenada y libre de objetos innecesarios, ya que el desorden favorece el estancamiento de la energía.
  • El Feng Shui resalta que la primera impresión al ingresar a una casa es fundamental, por lo que tener una ruda en la puerta no solo aporta protección sino también frescura visual.

Este detalle puede convertirse en un recordatorio de equilibrio y calma para quienes habitan el hogar. Con el paso del tiempo, la práctica de colocar esta planta en la entrada del hogar reforzará aspectos como la abundancia, tranquilidad y formará un escudo contra la envidia que muchos consideran indispensable.

planta de ruda feng shui
Esta planta se convierte en un recurso poderoso y accesible que marca la diferencia en el bienestar diario.

Esta planta se convierte en un recurso poderoso y accesible que marca la diferencia en el bienestar diario.

La ruda, ubicada en la entrada del hogar, representa una manera simple y natural de reforzar la armonía y atraer buenas energías según el Feng Shui. Más allá de su función estética, su papel como planta protectora le otorga un valor especial para quienes buscan un ambiente libre de envidia y malas vibras.

