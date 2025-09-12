No se quedó callado: el Indio Solari respondió al cover que Lali Espósito le hizo en su recital

El fenómeno de Lali Espósito en la música argentina sumó un nuevo capítulo cuando la artista agotó en apenas 40 minutos la venta de entradas para su quinto show en el estadio Vélez Sarsfield . El Indio Solari compartió en sus redes sociales un fragmento de la versión que Lali hizo de “Vencedores vencidos” , durante uno de sus recitales en Liniers.

El gesto fue leído como un aval explícito hacia la cantante, en medio de las críticas que cuestionaban si contaba con la aprobación del histórico músico platense.

La interacción entre ambos se trasladó al terreno digital: Lali dejó un “me gusta” en la última publicación de Solari en Instagram, donde aparece en su estudio personal Luzbelo , junto a Axel Lang, colaborador frecuente y representante de Abbey Road.

Su muestra BRUTTO Exposición de Arte Digital , inaugurada el 5 de septiembre en el Teatro Argentino de La Plata, permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre con entrada gratuita. Allí reúne obras que combinan figuras humanas, máquinas y símbolos disonantes, fiel a la estética cruda y onírica que siempre acompañó su trayectoria.

En paralelo, Lali se mostró sincera sobre el desgaste físico que le generaron los recitales en Vélez. En una entrevista con LAM (América) , conectada en vivo desde la avant premiere de Verano Trippin, admitió: “ Hoy me levanté hecha con ... Fue un fin de semana intenso”. También habló sobre su vínculo con Pedro Rosemblat y sobre su enfrentamiento público con el presidente Javier Milei .

Lejos de detenerse en el cansancio, Espósito resaltó la magnitud de lo alcanzado. “Estoy muy orgullosa del laburo que hice para poder llegar hasta acá. Tener la posibilidad de hacer estadios es algo que te regala la gente, pero es una construcción artística, es un deseo cumplido”, aseguró. Destacó además el carácter colectivo del proyecto: “Es una cosa muy colectiva de todos los que hacemos el show, los bailarines, los músicos, mi director. Todos cumplen ese sueño”.

Lali Espósito

Sobre su manera de enfrentar los desafíos creativos, definió con claridad su motor: “Me abrazo mucho al concepto de la intuición. Cuando siento que quiero hacer algo y quiero decir algo, simplemente voy a por ello. Eso casi siempre me da muy buenos resultados”. Y al reflexionar sobre su papel en los estadios, concluyó: “A mí me toca ser la cara, la artista que convoca a que esa ceremonia suceda. Así que sí, muy orgullosa, muy contenta”.

En cuanto a los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat, Lali fue categórica al descartarlos con humor: “Ay, estás loca vos… Ni en pedo me caso. Es un gastadero de dinero, al pedo una noche”.