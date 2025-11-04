4 de noviembre de 2025 - 20:53

Wanda Nara cruzó a Valentina Cervantes en plena transmisión de Masterchef Celebrity: "Con tu marido"

La conductora aseguró que el conflicto entre ambas es parte de la fama y la exposición en los medios.

Wanda Nara reveló que tendrá un rol fundamental en las elecciones de este domingo.

Por Redacción Espectáculos

El cruce entre Wanda Nara y Valentina Cervantes

Wanda Nara tomó la palabra primero y desminitió categóricamente las versiones. Afirmó: “Y aprovecho aclarar las pavadas que dicen de mí con tu marido, son falsas”. A continuación, agregó: “Inventos. Bienvenida a la fama. Es así”. Cervantes asintió e intentó restarle gravedad.

En un diálogo posterior en el programa SQP, conducido por Yanina Latorre, la modelo sostuvo: “No tengo ningún problema con Wanda Nara, nunca me hizo nada a mí”. Más adelante subrayó que la supuesta tensión proviene de redes sociales y no de su vínculo personal dentro del certamen: “Siempre van a generar eso, pero qué sé yo, lo genera más la gente, porque yo no tengo ningún problema con ella. No me hizo nada a mí”.

Valentina Cervantes

La respuesta de la pareja de Enzo Fernández

Cervantes también respondió sobre el supuesto mensaje directo que Nara habría enviado a Enzo Fernández. Aseguró no tener registro del hecho: “No, que yo sepa, no he visto ningún mensaje”. Luego aclaró que Fernández nunca le mencionó esa situación: “No, no, a mí Enzo nunca me habló de nada. No, nunca me habló de nada de eso”.

Valentina Cervantes
Así es la casa en la que vive Valentina Cervantes en Buenos Aires.

La modelo explicó que se enteró del rumor por clips enviados por familiares, ya que no suele mirar televisión en su casa. Ante la pregunta de si consultó a Fernández luego de conocer la versión, repitió que no lo consideró necesario porque le parecía irrelevante.

Wanda Nara
Wanda Nara no pudo evitar las emociones al recordar a su abuela.

La revelación de Yanina Latorre

Yanina Latorre expuso que la relación entre Nara y Cervantes no sería la mejor. A su vez, en A la tarde, Santiago Sposato mencionó que la empresaria habría enviado a Fernández el mensaje: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”.

Según su relato, Fernández le habría mostrado la comunicación a Cervantes, lo que habría provocado molestia en Nara. En SQP, Ximena Capristo aseguró que Cervantes estaba al tanto de la supuesta interacción, sin aportar datos sobre el contexto.

A pesar del ruido, ninguna de las dos protagonistas admitió el conflicto. Su vínculo dentro del programa se mantiene en un tono distante, más próximo a la formalidad. La conversación sobre el término “botinera” y el apoyo de Fernández a la participación de Cervantes se presentó sin tensión visible frente a cámara.

