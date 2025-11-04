Wanda Nara recordó a su abuela y la angustia la superó: "Nunca volví a encontrar el..."

“En mi casa siempre cocinaba mi abuela: la mamá de mi mamá. Hacía dos tortas. Una es la de manzana que siempre hago yo y que nunca me salió como ella, y la otra es una pastafrola de la cual nunca le llegó a pasar la receta a nadie”, recordó la conductora de Telefe con lágrimas en sus ojos.
Wanda Nara no pudo evitar las lágrimas al recordar a su abuela
Wanda abrió su corazón y reveló lo que hace cada vez que come pastafrolas, como así también su profundo lamento: “Pruebo un montón pero nunca volví a encontrar el sabor de la pastafrola de mi abuela. Probé mejores pero nunca una como la de ella. Duraba solo una tarde, siempre pregunté y me quedó la angustia de nunca haberla aprendido”.
El jurado completo de Masterchef Celebrity consoló a la conductora con un abrazo grupal y juntos coincidieron en la gran conexión emocional que puede lograr la cocina o un plato en las personas y en una familia.
“Mi abuela no era una gran cocinera, para nada, pero sus platos eran increíbles. Esa pastafrola era única”, finalizó Wanda en un pasaje lleno de emoción de la competencia.