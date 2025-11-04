Wanda Nara recordó a su abuela y la angustia la superó: "Nunca volví a encontrar el..."

La conductora de MasterChef Celebrity se emocionó al recordar un postre que preparaba su abuela materna cuando era niña.

Wanda Nara se quebró en llanto al comienzo del programa de este lunes de Masterchef Celebrity Argentina al recordar las comidas favoritas de su infancia a causa de la consigna que proponía a los participantes hacer un plato que los “haga viajar al pasado”.

“En mi casa siempre cocinaba mi abuela: la mamá de mi mamá. Hacía dos tortas. Una es la de manzana que siempre hago yo y que nunca me salió como ella, y la otra es una pastafrola de la cual nunca le llegó a pasar la receta a nadie”, recordó la conductora de Telefe con lágrimas en sus ojos.

"Pruebo un montón pero nunca volví a encontrar el sabor de la pastafrola de mi abuela. Probé mejores pero nunca una como la de ella. Duraba solo una tarde, siempre pregunté y me quedó la angustia de nunca haberla aprendido".

El jurado completo de Masterchef Celebrity consoló a la conductora con un abrazo grupal y juntos coincidieron en la gran conexión emocional que puede lograr la cocina o un plato en las personas y en una familia.