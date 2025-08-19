Los Jonas Brothers quieren hacer una canción con Tini: qué dijo la argentina

El cantante Joe Jonas expresó en una entrevista que Tini Stoessel "es genial". Ella reaccionó en vivo a la propuesta.

En plena gira, y a 20 años de sus comienzos, los Jonas Brothers reaparecieron en la escena musical e involucraron a una argentina. En declaraciones con la prensa realizaron un guiño inesperado hacia Tini Stoessel y encendieron las redes con una teoría ¿se viene colaboración?

Tras sorprender a todos sus fanáticos a nivel mundial con la presentación junto a Demi Lovato donde revivieron Camp Rock, el éxito de Disney, los hermanos ahora apuntaron directamente al país de Messi, el dulce de leche y Tini.

En una entrevista con Telemundo, el vocalista Joe Jonas respondió a la pregunta de si a la banda estadounidense le gustaría colaborar con artistas latinos.

"En mi disco colaboré con Luisa Sonza de Brasil. Amamos a Bad Bunny, trabajamos con Karol G en el pasado y nos encantaría volver a hacerlo. Tini es genial. La verdad es que hay muchísimo talento en Sudamérica", apuntó Joe, y explotaron las redes sociales al recordar que la cantante era fanática de los hermanos en su adolescencia.

La reacción de Tini: "Para mí sería un sueño" La artista argentina no tardó en contestar. En una entrevista con Disney+ por su papel en la serie "Quebranto", Tini contó lo que sintió al escuchar a los Jonas Brothers mencionarla: "Cuando lo vi pensé que no era real. Para mí sería un sueño, los amo, soy híper fan. Ojalá se dé".