Estallan los rumores de infidelidad: Oriana Sabatini habló sobre su relación con Paulo Dybala

Oriana Sabatini volvió al país y retomó contacto cotidiano con su familia y con los medios. Habló sin rodeos sobre los comentarios que circulan acerca de supuestas infidelidades vinculadas a su relación con Paulo Dybala . El intercambio tuvo lugar durante una nota con Los Profesionales de Siempre, donde dejó una serie de definiciones lúcidas sobre cómo procesa el rumor digital.

El tema quedó planteado en estos días, bajo el marco de entrevistas breves concedidas en Buenos Aires, donde la artista expuso su mirada con un tono directo.

El regreso de Sabatini se volvió, así, ocasión para revisar su vínculo con la exposición pública. El embarazo sumó capas afectivas y de intimidad, aunque no redujo la circulación de versiones de infidelidad sobre su pareja.

Ese costado entra en fricción con una cultura digital que instala hipótesis rápidas sin sostén verificable. En este escenario, Sabatini optó por contestar con sencillez: prioriza la confianza en su relación , relativizó la potencia del rumor y coloca en primer plano la falta de pruebas como gesto recurrente.

La artista lo sintetizó en una frase inicial: “ Obvio que leo las redes, me gusta, soy chismosa . Obvio que uno prefiere que el chisme no sea de uno”. Frente a versiones de engaños, su respuesta aparece sin cortes: “La verdad me rompe las pelotas”. Luego reclama evidencia: “Porque también es eso, es chisme. Si vas a decir algo así, ¿qué te frena de mostrarlo? ¡Mostralo! ”.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Nueva York

Más adelante reflexionó sobre la infidelidad: “Siento que a veces piensan que tenemos más miedo del que tenemos. Sí, es una mierda que te pase algo así. Nadie quiere, pero bueno. Como sabemos, pasan muchas cosas en la vida y en las relaciones. A la que no me cag... nunca. Yo confío que no...”. En ese punto desarrolla su mirada: “Ser infiel tiene que ver con la adrenalina de lo prohibido, de lo que no podés”.

Sabatini también relativiza el daño concreto que un comentario anónimo puede ejercer sobre su vínculo. Sostuvo que, de haber algo real, lo sabría tarde o temprano. También apuntó contra la lógica de insinuación desinformada: “Si una NN hace un comentario por redes sociales... Pero amiga, si vas a contar el chisme, contalo entero. Me jode la gente que está siendo haciendo mala leche. Si vas a hacer mala leche, selo con ganas. Que lo demuestre, como dice Morena Rial”.