2 de octubre de 2025 - 10:10

La reacción de Oriana Sabatini cuando le preguntaron si Gabriela Sabatini la felicitó por el embarazo

La actriz lleva tiempo sin conversar con la hermana de su papá, pero dejó en claro que le gustaría un acercamiento.

Oriana Sabatini contó si recibió felicitaciones de su tía por el embarazo.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Oriana Sabatini
Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando le consultaron: “¿Con tu tía hablaste?“. ”No, no hablé con mi tía", se limitó a decir al aire de LAM (América). “Ah, no sabe nada, ni te llamó por este tema”, indagó La Barby. A lo que Oriana arriesgó: “No, bueno, no sé si no sabe nada porque... Me imagino que lo sabe”.

Marcela Feudale quiso saber si le gustaría recibir un llamado de la extenista y la cantante afirmó. “Sí, pero no por esto, me gustaría que me llame”, cerró dejando la puerta abierta.

Cabe recordar que los rumores de una interna familiar en el clan Sabatini databan de hace años, pero recién se confirmó en julio del año pasado, cuando la extenista fue la gran ausente en el casamiento de su sobrina Oriana.

El posteo con el que Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que esperan su primer hijo

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron un conmovedor video para anunciar que esperan su primer hijo. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en una publicación conjunta junto a un video en el que cuentan que serán papás.

Tal como se pudo ver en la grabación, Oriana mostró las primeras imágenes de la ecografía, compartió el sonido del latido del corazón y dejó ver cómo le crece la panza. “Vamos a ser papás”, susurró al final de la grabación, al tiempo que se besaba con su marido.

Como era de esperarse, el posteo no pasó inadvertido entre los miles de seguidores de la pareja. “Felicitaciones”, “Qué hermosa noticia”, “Noticias bellas si las hay”, “Qué alegría. Felicitaciones, mamá y papá”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

