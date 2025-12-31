31 de diciembre de 2025 - 15:21

De Stallone a tiburones de CGI: las 10 peores películas del 2025, según Letterboxd

De leyendas de Hollywood a secuelas innecesarias: el ranking de Letterboxd revela los fiascos cinematográficos de 2025.

Sylvester Stallone actúa en Alarum, la peor película del año según Letterboxd.

Por Cristian Reta

El 2025 dejó grandes éxitos, pero también producciones que ya son "infames chistes" en la red. Para los usuarios de Letterboxd, la red social predilecta de los cinéfilos, algunas películas no fueron solo malas, sino que son consideradas "profundamente malditas".

En la cima de este podio de la vergüenza aparece Alarum, un thriller de acción protagonizado por Sylvester Stallone. Los críticos de la plataforma destrozaron la cinta, calificándola como una obra "sin vida, pasión ni personalidad", marcando un nuevo punto bajo en la carrera del actor.

Embed - Alarum (2025) Official Trailer - Scott Eastwood, Sylvester Stallone, Willa Fitzgerald, Mike Colter

Los desastres que nadie quiere ver

El segundo lugar lo ocupa Bad Influence, una producción española basada en un relato de Wattpad. Los usuarios criticaron su guion "extremadamente pobre" y una trama que romantiza comportamientos tóxicos, lo que la volvió blanco de burlas masivas en línea.

Embed - Bad Influence - Official Trailer | Netflix

La lista de horrores continúa con la tendencia de usar personajes de dominio público para el cine de terror clase Z. Popeye's Revenge y Piglet fueron vapuleadas por su "falta de oficio" y por ser considerados simples "atrapaclics" para plataformas de streaming.

Estrellas en caída libre y animaciones fallidas

Ni siquiera las grandes marcas se salvaron. Star Trek: Section 31, protagonizada por la ganadora del Oscar Michelle Yeoh, fue señalada como el punto más bajo en la historia de la franquicia por su guion "desconectado" de la esencia Trek.

Embed - Star Trek: Section 31 | Official Trailer | Paramount+

Por otro lado, la comedia de Netflix Kinda Pregnant, con Amy Schumer, fue castigada por su falta total de gracia y una edición deficiente. Incluso la animación tuvo su mancha negra con Sneaks, descrita como un clon cínico de Toy Story con una animación "pobre" y exceso de publicidad.

Para los expertos de Letterboxd, estos títulos son el recordatorio de que, a veces, una buena idea -o un gran elenco- no basta para salvar un guion desastroso.

Ranking de las peores películas del año

  1. Alarum (Acción con Sylvester Stallone)
  2. Bad Influence (Romance tóxico de Wattpad)
  3. Popeye's Revenge (Slasher sangriento)
  4. Nadaaniyan (Romance de Netflix)
  5. Into the Deep (Thriller de tiburones)
  6. Fear Street: Prom Queen (Netflix)
  7. Piglet (Terror clase Z)
  8. Sikandar (Acción india)
  9. Star Trek: Section 31 (Paramount+)
  10. Sneaks (Animación)
  11. Who is Luigi Mangione? (Documental)
  12. Kinda Pregnant (Netflix)

¿Qué es Letterboxd y por qué su opinión es clave?

Para quienes no la conocen, Letterboxd se ha convertido en la red social definitiva para los fanáticos del cine en todo el mundo. Funciona como una mezcla de diario personal y plataforma de reseñas donde usuarios de todos los perfiles puntúan lo que ven.

image

El sitio creció "como un cohete" en los últimos años, consolidándose como el lugar perfecto para descubrir joyas ocultas o advertir sobre obras no tan logradas. Su sistema de calificación es tan influyente que hoy es el termómetro real de lo que el público piensa, más allá de los críticos pagos.

