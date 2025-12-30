30 de diciembre de 2025 - 10:01

Qué es Buscala.tv: descubrí en segundos en qué plataforma está tu serie o película favorita

¿Cansado de saltar entre plataformas? Conocé Buscala.tv, la web argentina que encuentra tus películas y series al instante, con links directos y sin publicidad.

Por Cristian Reta

¿Cuántas veces perdiste media hora buscando en qué plataforma estaba esa película que te recomendaron? Entre Netflix, Disney+, Amazon Prime y la lista interminable de servicios, la tarea se volvió un dolor de cabeza. Para solucionar esto, un joven programador argentino creó Buscala.tv, la herramienta definitiva que ya es tendencia.

Micael Robles, un joven autodidacta de 24 años que vive en Beccar, Buenos Aires, se cansó de las búsquedas fallidas en Google y las publicidades engañosas. Así diseñó un sitio web ultra sencillo: solo tenés que tipear el nombre de las series o las peliculas que querés ver (en inglés o castellano) y el sistema te dice al instante dónde verlas.

image

¿Cómo surgió Buscala.tv y por qué no tiene publicidad?

Lo más llamativo de este proyecto es su origen. Micael lo desarrolló en su tiempo libre como un ejercicio de programación. Sin embargo, la utilidad fue tan grande que en sus primeros días alcanzó las 100.000 búsquedas.

A diferencia de otros sitios repletos de banners molestos, Buscala.tv se mantiene limpio. El creador se resiste a sumar publicidad porque lo considera un "hobbie" para ayudar a la comunidad. Aunque acepta donaciones para cubrir costos, el acceso es totalmente gratuito y ya cuenta con versiones para iPhone y Android.

image

Dejá de buscar en cada plataforma ¿Cómo funciona esta herramienta y por qué es tan rápida?

El sitio utiliza el motor de búsqueda de JustWatch para ofrecer resultados precisos. Una vez que encontrás el título, la web te ofrece links directos para ir a la plataforma. Entre lo más buscado en las últimas horas aparecen éxitos como Avatar: El sentido del agua y Bugonia.

Recordá que, aunque el buscador es gratis, para ver la película tenés que ser suscriptor de la plataforma que la emite. Si querés dejar de dar vueltas y pasar directo a los pochoclos, esta web argentina es tu mejor aliada para el fin de semana.

