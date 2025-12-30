La "casa de muñecas" gigante de China: el extraño edificio donde viven mil personas en cubículos

Un rascacielos en China revoluciona las redes: tiene 1000 unidades, comercios y parques internos en una estructura que, desde afuera, parece de juguete.

El edificio que parece una casa de muñecas gigante en una ciudad de China.

Imaginá vivir en un lugar donde todo lo que necesitás está a metros de tu puerta, pero dentro de un cubículo en las alturas. En Chengdu, la ciudad china famosa porque todo allí es de tamaño gigante, surgió un fenómeno arquitectónico que está dejando a todos con la boca abierta: un edificio residencial que parece una enorme casa de muñecas.

Esta estructura no es un juguete, sino una verdadera ciudad vertical. Se trata de un rascacielos compuesto por cubículos apilados hacia arriba. En cada uno de estos compartimentos, funcionan cuatro departamentos y locales comerciales. El impacto visual es tan fuerte que parece una maqueta a escala real, pero con gente de carne y hueso circulando por sus pasillos.

image 1000 departamentos y una vida de "Sylvanian Families" El edificio cuenta con 17 pisos y alberga nada menos que 1000 unidades residenciales. Lo más curioso es la dinámica interna: los vecinos no necesitan salir a la calle para hacer su vida diaria. Dentro de esta unidad arquitectónica, han construido una pequeña ciudad con parques, paseos y áreas de compras.

Los residentes caminan frente a sus casas y van a comprar como si estuvieran en un barrio tradicional, pero a decenas de metros del suelo. Según quienes lo visitan, la sensación es la de estar viendo a una pequeña familia de "Sylvanians" en su hábitat. Es una solución de vivienda extrema que busca maximizar el espacio en una de las metrópolis más pobladas de China.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NO TODO VALE (@notodovalepodcast) El futuro de las ciudades XL Chengdu es conocida por su modernización acelerada y su capacidad para crear hitos urbanos monumentales, como la West Pearl Tower de 339 metros. Este edificio "casa de muñecas" es solo un ejemplo de cómo la arquitectura busca resolver la densidad poblacional sin perder la interacción comunitaria.

Si bien para algunos puede parecer una locura, para muchos es una muestra de eficiencia urbana. La gente vive allí de forma relajada, disfrutando de la comodidad de tener el shopping y el parque a un ascensor de distancia.