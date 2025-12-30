Cómo hacer alfajorcitos de maicena sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Año Nuevo

Los son un clásico infaltable en las mesas dulces argentinas, especialmente en alfajorcitos de maicena sin gluten Año Nuevo. Suaves, delicados y con ese relleno de dulce de leche que se desarma al morder, son ideales para compartir, regalar o disfrutar con el mate. Esta versión es apta para celíacos y mantiene la textura arenosa y el sabor tradicional.
Ingredientes necesarios
150 g de manteca a temperatura ambiente
100 g de azúcar impalpable
2 yemas
1 cucharadita de esencia de vainilla
Ralladura de 1 limón
200 g de maicena
100 g de premezcla sin gluten
1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
Dulce de leche repostero, cantidad necesaria
Coco rallado, para los bordes
Paso a paso de los alfajorcitos Batí la manteca con el azúcar impalpable hasta lograr una crema clara y suave, sin grumos visibles.
Agregá las yemas, la vainilla y la ralladura, integrando bien para aromatizar la masa.
Incorporá la maicena, la premezcla y el polvo de hornear, mezclando suavemente hasta formar una masa blanda.
Llevá la masa a la heladera 20 minutos, para que tome consistencia y sea fácil de estirar.
Estirá la masa sobre la mesada, con un grosor de un centímetro, y cortá tapitas con un cortante chico.
Colocá las tapitas en una placa con papel manteca, dejando un poco de espacio entre ellas.
Horneá a 170 °C durante 10 a 12 minutos, sin dejar que se doren; deben quedar pálidas.
Dejá enfriar por completo, porque al salir del horno están muy frágiles.
Rellená con dulce de leche y pasá los bordes por coco rallado.
Consejos para que salgan perfectos No sobrecocines las tapitas, deben quedar claras para conservar su textura tierna.
Usá dulce de leche repostero, así no se desarma el alfajor.
Manipulalos con cuidado, porque son delicados.
Reposan mejor de un día para el otro, cuando los sabores se integran. Cómo conservarlos
Los
alfajorcitos de maicena sin gluten se conservan hasta 5 días en un recipiente hermético, en un lugar fresco. También se pueden freezar sin el relleno y armarlos el día que los vayas a servir.