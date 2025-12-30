30 de diciembre de 2025 - 11:30

Cómo hacer alfajorcitos de maicena sin gluten: una receta ideal para disfrutar en Año Nuevo

Una receta clásica y sin gluten de alfajorcitos de maicena, suaves y rellenos de dulce de leche, ideales para la mesa dulce de Año Nuevo.

Cómo hacer alfajorcitos de maicena sin gluten una receta ideal para disfrutar en Año Nuevo (3)
Por Andrés Aguilera

Los alfajorcitos de maicena sin gluten son un clásico infaltable en las mesas dulces argentinas, especialmente en Año Nuevo. Suaves, delicados y con ese relleno de dulce de leche que se desarma al morder, son ideales para compartir, regalar o disfrutar con el mate. Esta versión es apta para celíacos y mantiene la textura arenosa y el sabor tradicional.

Leé además

Se necesitan pocos materiales y algo de creatividad para convertir un descarte en un diseño creativo para casa.

Las copas rotas no las tires: son un tesoro en casa y pueden transformarse en decoración

Por Redacción
Un truco simple transforma tapas metálicas recicladas en soluciones prácticas para el hogar diario.

Qué hacer con las tapas metálicas de frascos: 4 ideas útiles que casi nadie aprovecha

Por Ignacio Alvarado

Ingredientes necesarios

  • 150 g de manteca a temperatura ambiente

  • 100 g de azúcar impalpable

  • 2 yemas

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Ralladura de 1 limón

  • 200 g de maicena

  • 100 g de premezcla sin gluten

  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten

  • Dulce de leche repostero, cantidad necesaria

  • Coco rallado, para los bordes

Cómo hacer alfajorcitos de maicena sin gluten una receta ideal para disfrutar en Año Nuevo (2)

Paso a paso de los alfajorcitos

  • Batí la manteca con el azúcar impalpable hasta lograr una crema clara y suave, sin grumos visibles.

  • Agregá las yemas, la vainilla y la ralladura, integrando bien para aromatizar la masa.

  • Incorporá la maicena, la premezcla y el polvo de hornear, mezclando suavemente hasta formar una masa blanda.

  • Llevá la masa a la heladera 20 minutos, para que tome consistencia y sea fácil de estirar.

  • Estirá la masa sobre la mesada, con un grosor de un centímetro, y cortá tapitas con un cortante chico.

  • Colocá las tapitas en una placa con papel manteca, dejando un poco de espacio entre ellas.

  • Horneá a 170 °C durante 10 a 12 minutos, sin dejar que se doren; deben quedar pálidas.

  • Dejá enfriar por completo, porque al salir del horno están muy frágiles.

  • Rellená con dulce de leche y pasá los bordes por coco rallado.

Cómo hacer alfajorcitos de maicena sin gluten una receta ideal para disfrutar en Año Nuevo (1)

Consejos para que salgan perfectos

  • No sobrecocines las tapitas, deben quedar claras para conservar su textura tierna.

  • Usá dulce de leche repostero, así no se desarma el alfajor.

  • Manipulalos con cuidado, porque son delicados.

  • Reposan mejor de un día para el otro, cuando los sabores se integran.

Cómo conservarlos

Los alfajorcitos de maicena sin gluten se conservan hasta 5 días en un recipiente hermético, en un lugar fresco. También se pueden freezar sin el relleno y armarlos el día que los vayas a servir.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

fresca, liviana y sin gluten: como hacer una deliciosa tarta cremosa de frutillas

Fresca, liviana y sin gluten: cómo hacer una deliciosa tarta cremosa de frutillas

Por Daniela Leiva
facil, rico y rendidor: como hacer un espectacular turron de avena y chocolate

Fácil, rico y rendidor: cómo hacer un espectacular turrón de avena y chocolate

Por Daniela Leiva
Budín casero con recetas, comida simple y ingredientes accesibles para todos.

Budín de naranja sin manteca ni batidora: húmedo, rápido y con pocos ingredientes

Por Ignacio Alvarado
Reciclaje práctico: un truco simple convierte residuos del hogar en soluciones útiles.

No tires los sachets de leche: 3 usos caseros que los convierten en algo muy útil

Por Ignacio Alvarado