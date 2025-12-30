1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten

Cómo hacer alfajorcitos de maicena sin gluten una receta ideal para disfrutar en Año Nuevo (2)

Batí la manteca con el azúcar impalpable hasta lograr una crema clara y suave, sin grumos visibles.

Agregá las yemas, la vainilla y la ralladura, integrando bien para aromatizar la masa.

Incorporá la maicena, la premezcla y el polvo de hornear, mezclando suavemente hasta formar una masa blanda.

Llevá la masa a la heladera 20 minutos, para que tome consistencia y sea fácil de estirar.

Estirá la masa sobre la mesada, con un grosor de un centímetro, y cortá tapitas con un cortante chico.

Colocá las tapitas en una placa con papel manteca, dejando un poco de espacio entre ellas.

Horneá a 170 °C durante 10 a 12 minutos, sin dejar que se doren; deben quedar pálidas.

Dejá enfriar por completo, porque al salir del horno están muy frágiles.