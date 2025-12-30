30 de diciembre de 2025 - 12:43

Según la psicología, hablarle a tu mascota como si fuera una persona revela que pertenecés a este grupo

La psicología explica que este hábito cotidiano con las mascotas está asociado a alta empatía, inteligencia emocional y vínculos afectivos profundos.

Por Andrés Aguilera

Hablarle a una mascota como si entendiera cada palabra (contarle cómo fue tu día, preguntarle cosas o incluso usarle un tono especial) es una conducta muy común. Aunque para algunos pueda parecer exagerado, la psicología sostiene que este comportamiento no es infantil ni extraño, sino que revela rasgos emocionales y cognitivos muy concretos.

Diversos estudios en psicología social, emocional y del apego coinciden en que quienes humanizan el trato con sus mascotas suelen pertenecer a un grupo específico de personas, caracterizado por una forma particular de vincularse con el mundo.

Personas con alta empatía y sensibilidad emocional

Uno de los rasgos más claros es la empatía elevada. Hablarle a una mascota implica reconocerla como un otro con emociones, necesidades y estados internos, aunque no se exprese con palabras.

La psicología explica que estas personas tienen una gran capacidad para ponerse en el lugar del otro, leer señales no verbales y responder afectivamente.

Esa habilidad no se limita a los animales: suele trasladarse también a las relaciones humanas.

Alta inteligencia emocional

Este comportamiento también está fuertemente asociado a la inteligencia emocional. Quienes hablan con sus mascotas suelen identificar, expresar y regular mejor sus emociones.

Desde la psicología, se entiende que verbalizar pensamientos y sentimientos (aunque el receptor no responda con palabras) ayuda a ordenar el mundo interno, disminuir el estrés y generar sensación de compañía emocional. La mascota funciona como un vínculo seguro, libre de juicio.

Capacidad de crear vínculos de apego seguros

La teoría del apego explica que hablarle a una mascota es una forma de reforzar el lazo afectivo.

Las personas que lo hacen suelen construir vínculos basados en el cuidado, la constancia y la atención.

Este rasgo aparece con frecuencia en individuos que valoran la conexión emocional profunda, que no temen mostrarse vulnerables y que encuentran bienestar en relaciones donde prima la confianza.

Creatividad y pensamiento simbólico

La psicología cognitiva también vincula este hábito con un pensamiento simbólico desarrollado.

Asignarle intenciones, estados de ánimo o “respuestas” a una mascota requiere imaginación y flexibilidad mental.

Lejos de ser una fantasía negativa, este rasgo suele aparecer en personas creativas, reflexivas y con una forma rica de procesar la realidad emocional.

No es soledad: es forma de vincularse, según la psicología

Un punto importante que aclara la psicología es que hablarle a una mascota no implica soledad ni carencia social. De hecho, muchas personas con vínculos sociales sanos mantienen este hábito.

La diferencia está en la forma de relacionarse: quienes lo hacen suelen vivir los vínculos con más intensidad emocional y conciencia afectiva.

Un gesto cotidiano con mucho significado

Hablarle a una mascota como si fuera una persona revela pertenencia a un grupo con alta empatía, inteligencia emocional, capacidad de apego y sensibilidad interpersonal.

La psicología coincide en que no es un comportamiento que deba corregirse, sino entenderse como una expresión natural de afecto y conexión.

