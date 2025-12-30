El adiós a las figuras del espectáculo que nos dejaron en 2025

El 2025 fue un año de fuertes pérdidas para el mundo del espectáculo, la cultura y los medios. A lo largo de los meses se despidieron figuras que marcaron épocas, construyeron identidad popular y dejaron una huella profunda en la memoria colectiva.
Actores, músicos, periodistas y referentes de la cultura marcaron un año de fallecimientos que conmovió al país y al mundo del espectáculo.
Actores, periodistas, músicos, humoristas y personalidades atravesaron este año final dejando un legado artístico y humano que sigue vivo en obras, canciones, programas y recuerdos compartidos. Este repaso reúne a las figuras más relevantes que fallecieron durante el año.
Además de estas figuras centrales, el 2025 también estuvo marcado por los fallecimientos de Lidia Catalano, José Palomino Cortéz, Claudia Schijman, Alfred Oliveri, Sergio Lerer, Walter Saavedra, Julio Marticorena, María Eugenia Karall, Nicky Jones, María Socas, Mario Mactas, Mariano Castro, Luis Buero, León Balter, Clara Vaccaro, Rubén Natale, Pablo Reynoso, Claudio Delgado, Ulises Droghei, Roberto Quirno, Manuel Cativa, Juan Carlos Uccello, Rina Morán, Roberto Mosca, Gustavo Marra, Ramiro Rodríguez Pardo, María Maristany, José Luis Arévalo, Petty Castillo, Ángel Mahler, Rebe Bertrand, Luis Ciano, Damián Martino, Rubén Armoa, Néstor Villa y Jorge Maestro, entre otros nombres ligados al arte, la cultura, los medios y el espectáculo que dejaron una huella en distintos ámbitos.