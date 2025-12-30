30 de diciembre de 2025 - 13:00

El adiós a las figuras del espectáculo que nos dejaron en 2025

Actores, músicos, periodistas y referentes de la cultura marcaron un año de fallecimientos que conmovió al país y al mundo del espectáculo.

El adiós a las figuras del espectáculo que nos dejaron en 2025
Por Andrés Aguilera

Actores, periodistas, músicos, humoristas y personalidades atravesaron este año final dejando un legado artístico y humano que sigue vivo en obras, canciones, programas y recuerdos compartidos. Este repaso reúne a las figuras más relevantes que fallecieron durante el año.

Alberto Martín

Falleció el reconocido actor Alberto Martín a los 81 años

Alejandra Darín

Falleció Leo Dan a los 82 años
Hugo Orlando Gatti

Hugo Orlando Gatti, emblema del fútbol argentino, sigue complicado de salud

Toti Ciliberto

El fallecimiento de Toti Ciliberto generó gran tristeza.

Daniel Fanego

Falleció Daniel Fanego.
Alejandra Locomotora Oliveras

Locomotora Oliveras
Este es el origen del famoso apodo de la exboxeadora.

Papa Francisco

La muerte del papa Francisco abre una dura disputa en el seno del Vaticano entre sectores conservadores y progresistas.

René Bertrand

Murió René Bertrand.jpg

Lía Crucet

Lía Crucet tuvo una abrupta pérdida de 60 kilos y debió ser internada
Antonio Gasalla

Antonio Gasalla dejó una herencia que deberá ser entregada a sus familiares más directos.

Atilio Veronelli

Atilio Veronelli sufrió un infarto
Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo
En cada cancha, siempre fue reconocido por su amabilidad y su

Gladys Mancini

Murió Gladys Mancini, eterna secretaria de Roberto Galán
En 2019, Mancini se vio muy afectada por el escándalo relacionado con la herencia de Héctor Ricardo García.

Además de estas figuras centrales, el 2025 también estuvo marcado por los fallecimientos de Lidia Catalano, José Palomino Cortéz, Claudia Schijman, Alfred Oliveri, Sergio Lerer, Walter Saavedra, Julio Marticorena, María Eugenia Karall, Nicky Jones, María Socas, Mario Mactas, Mariano Castro, Luis Buero, León Balter, Clara Vaccaro, Rubén Natale, Pablo Reynoso, Claudio Delgado, Ulises Droghei, Roberto Quirno, Manuel Cativa, Juan Carlos Uccello, Rina Morán, Roberto Mosca, Gustavo Marra, Ramiro Rodríguez Pardo, María Maristany, José Luis Arévalo, Petty Castillo, Ángel Mahler, Rebe Bertrand, Luis Ciano, Damián Martino, Rubén Armoa, Néstor Villa y Jorge Maestro, entre otros nombres ligados al arte, la cultura, los medios y el espectáculo que dejaron una huella en distintos ámbitos.

