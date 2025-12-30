Cuando el calor aprieta, muchas personas ajustan la dirección del aire acondicionado sin saber que ese detalle puede marcar una diferencia en el enfriamiento del ambiente y en el consumo eléctrico . Técnicos en climatización y guías de eficiencia coinciden en que ni el techo ni la pared son la mejor opción si lo que buscás es refrescar rápido y parejo.

Es común pensar que dirigir el aire hacia el techo ayuda a que el frío “baje solo”.

Si bien el aire frío tiende a descender, en la práctica esta configuración suele generar:

En ambientes grandes o mal aislados, esto obliga al compresor a trabajar más tiempo, aumentando el consumo.

mayor tiempo de funcionamiento del equipo.

zonas calientes a nivel del cuerpo,

Dirigir el chorro directamente a una pared lateral provoca que el aire rebote sin una circulación eficiente.

Ni apuntar al techo ni a la pared cuál es la mejor dirección para que el aire acondicionado enfríe el ambiente (1)

El resultado suele ser:

enfriamiento desigual,

corrientes incómodas en un solo sector,

partes del ambiente que casi no reciben aire frío.

Además, el termostato tarda más en detectar el descenso real de temperatura, prolongando el uso del equipo.

La mejor dirección para enfriar bien el ambiente

Según técnicos en climatización, la dirección más eficiente es:

ligeramente hacia abajo y en forma horizontal ,

, apuntando al centro del ambiente ,

, sin dirigir el chorro directo a personas.

Ni apuntar al techo ni a la pared cuál es la mejor dirección para que el aire acondicionado enfríe el ambiente (2)

Esta posición permite que:

el aire frío se distribuya de manera pareja,

se genere una circulación continua,

el ambiente se enfríe más rápido,

el equipo consuma menos energía.

En términos simples: el aire debe “barrer” la habitación, no chocar contra superficies fijas.

Cómo ajustar las aletas del aire acondicionado correctamente

Colocá las aletas verticales apuntando al centro del ambiente.

Ajustá las aletas horizontales con una leve inclinación hacia abajo.

Activá el modo swing solo si el ambiente es amplio; en espacios chicos, es mejor una posición fija bien elegida.

En dormitorios, evitá que el aire apunte directamente a la cama para prevenir molestias respiratorias o contracturas.

Qué pasa con el consumo eléctrico

Una mala dirección del aire puede aumentar el consumo entre 10% y 20%, según técnicos del sector, porque el equipo tarda más en alcanzar la temperatura programada.

Cuando el flujo está bien orientado: