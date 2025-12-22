22 de diciembre de 2025 - 12:59

¿Sabías que existen? 5 películas navideñas argentinas que son verdaderas joyas ocultas del cine

Peliculas. Olvidate de los clásicos de siempre. El cine nacional tiene sus propias historias de Nochebuena: desde comedias negras hasta dramas familiares.

Anotá estas 5 recomiendaciones de películas navideñas con sello argentino.

Anotá estas 5 recomiendaciones de películas navideñas con sello argentino.

Foto:

Por Cristian Reta

Estamos acostumbrados a las películas con nieve, renos y pinos gigantes, pero el cine argentino también tiene lo suyo para las fiestas. Aunque no tenemos tantas cintas como las de Hollywood, existen joyas nacionales que retratan nuestra forma de vivir la Navidad, caracterizada por un calor agobiante y largas mesas familiares.

Leé además

Fue solo un accidente, una de las mejores películas del año. 

Balance de cine del 2025: Cuáles son las diez mejores películas del año y por qué hay que verlas

Por Daniel Arias Fuenzalida
La nueva miniserie de Netflix con Helena Bonham Carter.

Con 3 capítulos: la serie de Netflix basada en Agatha Christie que tiene a una estrella del cine de Tim Burton

Por Redacción Espectáculos

Joyas ocultas del cine nacional para estas épocas navideñas

  • Una de las más emblemáticas es Felicidades (2000), de Lucho Bender, una película de culto que muestra historias cruzadas en una Buenos Aires golpeada por la crisis. Ese año compitió con la mítica Nueve Reinas por un lugar en los Oscar y ambas estaban protagonizadas por Gastón Pauls. Podés encontrarla en YouTube.
    Embed - Felicidades Trailer
  • Si buscás algo más actual, La noche mágica (2021), de Gastón Portal, es ideal para ver en esta época y podés encontrarla en Disney +. Natalia Oreiro y Diego Peretti protagonizan esta comedia donde un ladrón vestido de Santa Claus irrumpe en una casa, dando un giro inesperado a la típica cena navideña de una familia acomodada.
    Embed - LA NOCHE MÁGICA Trailer oficial (2020)
  • Para los fans del streaming, Algo que pasó en año nuevo (2022), dirigida por Jorge Pinarello (Te lo resumo así nomás), es una de las opciones más recientes. La trama mezcla terror y humor durante una cena familiar muy incómoda basada en prácticas de "coaching" que termina convirtiéndose en una pesadilla. Mirala en YouTube.
    Embed - Algo Que Pasó En Año Nuevo | Trailer
  • Para los que prefieren algo diferente, el documental Todo el año es Navidad (2018), de Néstor Frenkel, es una de las propuestas más divertidas . Muestra el minucioso proceso de selección y el detrás de escena de los hombres que trabajan como Papá Noel en pleno verano porteño, aunque no se recomienda verlo con los más chicos.
    Embed - TODO EL AÑO ES NAVIDAD | TRAILER
  • También destaca Las fiestas (2022), de Ignacio Rogers, un drama con Cecilia Roth y Dolores Fonzi sobre los vínculos entre una madre y sus hijos durante las celebraciones en el campo.
    Embed - Las Fiestas | Tráiler Oficial | Star Distribution

No hace falta mirar siempre hacia afuera para encontrar historias que nos identifiquen en estas fechas tan especiales. Con estas cintas ahora podés pasar las fiestas con un toque argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ni loca...: evangelina anderson hablo tras la nueva foto junto a martin demichelis y sus hijos

"Ni loca...": Evangelina Anderson habló tras la nueva foto junto a Martín Demichelis y sus hijos

Por Redacción Espectáculos
dillom en velez: invitados como lali, el saludo del pity alvarez y el corte de flequillos rolingas

Dillom en Vélez: invitados como Lali, el saludo del Pity Álvarez y el corte de flequillos rolingas

Por Redacción Espectáculos
Las críticas al show de Pity Álvarez en Córdoba.

La polémica entrada de El Pity Álvarez en su show en Córdoba: "A J Balvin lo cancelaron por eso"

Por Redacción Espectáculos
Alew Sergi y Juliana Gattas anunciaron su retiro de los escenarios.

Se confirmó qué pasará con Miranda! en 2026 tras la mala noticia: "Mirá dónde terminamos"

Por Redacción Espectáculos