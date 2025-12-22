¿Sabías que existen? 5 películas navideñas argentinas que son verdaderas joyas ocultas del cine

Estamos acostumbrados a las películas con nieve, renos y pinos gigantes, pero el cine argentino también tiene lo suyo para las fiestas. Aunque no tenemos tantas cintas como las de Hollywood, existen joyas nacionales que retratan nuestra forma de vivir la Navidad, caracterizada por un calor agobiante y largas mesas familiares.
Joyas ocultas del cine nacional para estas épocas navideñas
- Una de las más emblemáticas es Felicidades (2000), de Lucho Bender, una película de culto que muestra historias cruzadas en una Buenos Aires golpeada por la crisis. Ese año compitió con la mítica Nueve Reinas por un lugar en los Oscar y ambas estaban protagonizadas por Gastón Pauls. Podés encontrarla en YouTube.
- Si buscás algo más actual, La noche mágica (2021), de Gastón Portal, es ideal para ver en esta época y podés encontrarla en Disney +. Natalia Oreiro y Diego Peretti protagonizan esta comedia donde un ladrón vestido de Santa Claus irrumpe en una casa, dando un giro inesperado a la típica cena navideña de una familia acomodada.
- Para los fans del streaming, Algo que pasó en año nuevo (2022), dirigida por Jorge Pinarello (Te lo resumo así nomás), es una de las opciones más recientes. La trama mezcla terror y humor durante una cena familiar muy incómoda basada en prácticas de "coaching" que termina convirtiéndose en una pesadilla. Mirala en YouTube.
- Para los que prefieren algo diferente, el documental Todo el año es Navidad (2018), de Néstor Frenkel, es una de las propuestas más divertidas . Muestra el minucioso proceso de selección y el detrás de escena de los hombres que trabajan como Papá Noel en pleno verano porteño, aunque no se recomienda verlo con los más chicos.
- También destaca Las fiestas (2022), de Ignacio Rogers, un drama con Cecilia Roth y Dolores Fonzi sobre los vínculos entre una madre y sus hijos durante las celebraciones en el campo.
No hace falta mirar siempre hacia afuera para encontrar historias que nos identifiquen en estas fechas tan especiales. Con estas cintas ahora podés pasar las fiestas con un toque argentino.