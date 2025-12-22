Dillom en Vélez: invitados como Lali, el saludo del Pity Álvarez y el corte de flequillos rolingas

Después de una serie de cancelaciones que pusieron a prueba la paciencia de su público, Dillom finalmente llegó este domingo al estadio Vélez Sarsfield y saldó la deuda con un show que superó cualquier expectativa. Ante más de 45 mil personas, el artista presentó en vivo Por Cesárea , su último trabajo discográfico.

El cantante protagonizó una noche que ya quedó marcada como un punto de inflexión en su carrera. Dillom apareció en el escenario y abrió el concierto con un repertorio centrado en su nuevo álbum, aunque también hubo espacio para recorrer distintas etapas de su trayectoria .

La respuesta del público fue inmediata y constante, con un clima de euforia que no decayó en ningún momento. Sobre todo cuando artistas invitados como Juanse y Lali Espósito pisaron el escenario para acompañar al artista.

Uno de los instantes más comentados de la noche llegó de manera inesperada. En medio del show, las pantallas del estadio mostraron a Pity Álvarez, quien le dedicó un mensaje especial a Dillom.

“Yo me lo estoy perdiendo”: Durante su show en Vélez, Dillom recibió un saludo en video del “Pity”. pic.twitter.com/VIMBcDaPFm

El músico, que se encontraba en Córdoba, tomó la palabra y expresó: "Nosotros estamos en Córdoba todavía. Ayer fue nuestro recital y somos unos afortunados de poder estar acá esta noche, yo me lo estoy perdiendo".

Luego sumó un agradecimiento que conmovió a los presentes: "Gracias por haber venido a hacerle la primera al amigo. Yo me lo estaré perdiendo, pero de alguna forma lo voy a ver. Que la sigan pasando bien".

El saludo cerró con un abrazo entre ambos artistas, una imagen que selló la buena relación que mantienen y que, en cuestión de minutos, circuló masivamente en redes sociales. El gesto tuvo un valor simbólico adicional si se tiene en cuenta un antecedente clave en la historia de este recital.

Cabe recordar que fue el propio Pity Álvarez quien alertó a Dillom sobre la suspensión inicial del show en Vélez. En una entrevista en Vorterix, el cantante contó que recibió un llamado de su colega, quien le avisó que el recital no se iba a realizar.

La incredulidad fue total, tanto para Dillom como para su equipo. Días más tarde, Álvarez volvió a comunicarse para confirmar la situación y, con el paso del tiempo, el artista terminó comprobando que las advertencias eran ciertas. De ese modo, el show previsto originalmente para el 11 de septiembre debió reprogramarse.

Dillom les cortó el flequillo a sus fans

El cierre del concierto mantuvo el tono imprevisible que caracteriza a Dillom. Tras interpretar “My Way”, bajó del escenario y, fiel a su humor y estética rolinga, cortó el flequillo a algunos fans ubicados en el campo.

Así se despidió de una noche bisagra, que no solo compensó la espera, sino que lo consolidó como una de las figuras centrales de la escena musical argentina actual.