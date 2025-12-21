Balance de cine del 2025: Cuáles son las diez mejores películas del año y por qué hay que verlas

Con el final de año, la retrospectiva del cine es una actividad obligada de los cinéfilos del mundo. El estreno de "Avatar 3" esta semana, y con la temporada de premios definiéndose (el 22 de enero se sabrán los nominados al Oscar), el panorama empieza a esclarecerse. De estas diez películas, algunas encontraron rápidamente a un público masivo; otras, en cambio, quedaron relegadas a circuitos independientes. Pero todas ellas tienen algo que las destaca sobre el resto.

Tan fresquita que estrenó apenas el jueves pasado. Sin embargo, se sabía que iba a ser una de los acontecimientos del año. James Cameron, experto armador de taquillazos, llega a la tercera entrega de una historia que, más que saga, ya llega a proporciones de cosmovisión. Aquí, expande lo que sabemos de Pandora, sumando nuevas tribus y nuevos conflictos a una historia cuyo desenlace aún está muy lejos (quedan dos películas más). Visualmente apabullante (incluso para los estándares que el propio Cameron impuso), la película encuentra su verdadero peso en el subtexto: la colonización, el fanatismo y el costo emocional de una guerra que parece no tener fin. "Avatar 3" es virtuosismo cinematográfico puro, en una escala que es cada vez menos común en las salas de cine.

Si hablamos de virtuosismo cinematográfico, acá hay otro ejemplo, pero en un género totalmente distinto: el deportivo,con escenas de velocidad automovilística filmadas como nunca antes. Aquí, Brad Pitt interpreta a un piloto experimentado que vuelve a las pistas para enfrentarse a su propio mito. Lo acompaña Javier Bardem y la dirección espectacular de Joseph Kosinski, un experto en retos técnicos (dirigió "Top Gun: Maverick", la película que motivó a las masas a volver al cine después de la cuarentena). En síntesis: el filme reivindica el valor de la pantalla grande. Y hoy eso no es poco.

La saga de Danny Boyle adquirió este año una vitalidad que parecía impensada. Se anima a reinventar las reglas de su propio universo, que inauguró en 2002 con "Exterminio" ("28 Days Later") y que en su segunda entrega de 2007 ya parecía agotado. Ahora inaugura un nuevo mundo, cargado de preguntas y de un potencial narrativo inquietante: los zombies han evolucionado en distintas "especies" y los seres humanos, en cada una de sus pequeñas comunidades, han desarrollado en estos 28 años características propias, por lo que interactuar entre ellos tampoco será fácil. El apocalipsis quedó atrás y ahora el mundo es algo totalmente desconocido. En un golpe de gracia, Boyle inauguró una línea narrativa con olor a franquicia, que tendrá su segundo volumen en pocas semanas: el 15 de enero estrena "Exterminio: El templo de los huesos".

Dolores Fonzi adapta para el cine “Somos Belén”, el libro de Ana Correa sobre el caso real de una joven tucumana juzgada tras sufrir un aborto espontáneo. El filme pasó de forma discreta por las salas, hundida bajo la publicidad de otras que hicieron más ruido y controversia (sí, "Homo Argentum"). Sin embargo, "Belén" llegó lejos: esta semana, quedó en la lista corta de los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional y, si nos remitimos a los antecedentes de "Relatos Salvajes" y "Argentina, 1985", es probable que sea finalmente nominada. Las virtudes de esta segunda película de Fonzi son evidentes: un guion sin fisuras escrito a cuatro manos con Laura Paredes (ambas también protagonistas del filme), que mezcla drama íntimo, thriller judicial, y un empeño en intentar poner el lenguaje cinematográfico al servicio de la perspectiva de género (en ese sentido, destacable el plano secuencia inicial).

6- "Nouvelle Vague". Dónde verla: próximamente en Netflix.

El tributo al cine francés encuentra su forma más natural en "Nouvelle Vague", un proyecto que mira hacia los orígenes de una revolución estética sin perder de vista al público contemporáneo. Ubicada en el primer puesto del listado de Time, la película de Richard Linklater reconstruye el rodaje de "Al final de la escapada" (Jean-Luc Godard, 1960) en el París que vio nacer a una generación decidida a romper las reglas. Guillaume Marbeck encarna a Godard, acompañado por Zoey Deutch y Aubry Dullin. Con un tono liviano y un humor sutil, Linklater celebra el arte, la belleza y la pulsión creativa que impulsaron a aquellos cineastas a redefinir el cine de autor. Un cine del que él mismo tomó inspiración.

5- “Una batalla tras otra” ("One Battle After Another"). Dónde verla: HBO Max.

Paul Thomas Anderson vuelve a patear el tablero de su propia filmografía, para entregarnos una lección de dirección que, fiel a su estilo, no se parece en nada a todo lo que haya hecho. Leonardo DiCaprio, en uno de esos "tour de force" interpretativos a los que nos tiene acostumbrados, encarna a un ex revolucionario que vuelve al ruedo para encontrar a su hija. Basándose en "Vineland" de Thomas Pynchon, Anderson construye una película vertiginiosa, cuyo único pecado quizás sea la ambición narrativa. Abundan suntuosos plano secuencia y una sucesión de escenas que se superan en dramatismo. ¿La joyita? Sean Pean como un villano ridículamente malvado.

4- “Pecadores” ("Sinners"). Dónde verla: HBO Max.

Ryan Coogler deja atrás la solemnidad de las películas de historias de afrodescendientes y nos propone una experiencia difícil de encasillar. Michael B. Jordan interpreta a dos hermanos gemelos, que vuelven a su pequeño pueblo de Missisipi para emprender un negocio inédito en la zona: un lugar donde se pueda beber alcohol y bailar música negra. Lo que empieza como una extraña película de gángsters cruzada con un western, se va convirtiendo en un filme de vampiros, matizado con secuencias de auténtico musical. La mezcla desinhibida de Coogler resultó en un filme sorprendente, adictivo y sorprendentemente bien cosido entre sus partes. Aunque este año, hubo un "Frankenstein" de verdad.

3- “Frankenstein”, de Guillermo del Toro. Dónde verla: Netflix.

Guillermo del Toro aborda el mito fundacional de Mary Shelley no como una pieza de terror clásico, sino como una elegía profundamente humana sobre la creación, el abandono y la monstruosidad. Con una puesta en escena por momentos excesiva, “Frankenstein” avanza a un ritmo deliberado, casi hipnótico, para convertirse en una fábula sobre la redención y la necesidad de ser amados. Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth conforman un triángulo de alto voltaje interpretativo, aunque esta última no tenga tantos minutos en la pantalla. Del Toro no reescribe la historia de Shelley (algo que no convenció, por ejemplo, a la escritora Mariana Enríquez). En realidad, Del Toro se apropia de la Criatura, lo hace encajar en su sensibilidad. Así, lo suma dignamente a su propio gabinete teratológico.

2- "Sentimental Value". Dónde verla: Alquiler en Amazon Prime Video.

Joachim Trier pone en el centro a dos hermanas, encarnadas por Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas, que tras la pérdida de su madre se ven obligadas a restablecer el diálogo con un padre del que llevan tiempo alejadas. Ese padre es nada menos que Stellan Skarsgård. La historia convierte a la casa de la infancia en un espacio cargado de sentido: se superponen recuerdos, afectos y conflictos, y se plantea una pregunta de fondo sobre qué vale más, si aquello que se posee o los lazos que se sostienen. Con Elle Fanning sumándose al reparto, Trier nos invita a una pieza reflexiva, donde los gestos mínimos adquieren peso y la vida cotidiana marca el ritmo de la cámara. Y sí, Ingmar Bergman sobrevuela en el aire.

1- “Fue solo un accidente” ("It Was Just an Accident"). Dónde verla: MUBI.

Este filme del iraní Jafar Panahi viene sonando hace meses: primero, se alzó con la Palma de Oro del Festival de Cannes; después, el cineasta (radicado en Francia) fue condenado en Irán por hacer "propaganda contra el sistema". Con un arranque tan casual como perturbador, la película despliega un thriller moral de tensión creciente que hunde sus raíces en los traumas sociales de ese país y en una premisa tan simple como devastadora y ambigua: ¿qué hacer si tengo la posibilidad de secuestar a la persona que creo que me torturó (sin posibilidad de verificar su identidad)?

Con recursos mínimos, actores en su mayoría no profesionales y una puesta austera, Panahi construye una fábula feroz y sorprendentemente atravesada por el humor, que trasciende el mero cine de denuncia. El poder de "Fue solo un accidente" radica en exponer las contradicciones de nuestra propia condición humana.