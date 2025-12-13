El estreno inminente de "Avatar 3": por qué será el taquillazo del verano

Diciembre terminará con más calor del esperado. Es lo que se puede inferir del inminente estreno , el próximo jueves 18 de diciembre (con preestreno el día anterior, en las multisalas) , de " Avatar : Fire and Ash" ("Avatar: fuego y cenizas"), la tercera entrega de la franquicia más descomunal que haya surgido del cine contemporáneo. Un regreso que James Cameron (sí, el mismo que redefinió el blockbuster en "Titanic" y reinventó el 3D con "Avatar") viene preparando desde hace años.

Lo interesante es que esta vez, el despliegue visual y el músculo tecnológico no están solos en la misión. Cameron decidió adentrarse en un terreno más emocional, más terrenal y más político, sin perder nunca de vista que su creación sigue siendo una epopeya azul, luminosa y a gran escala.

Poco antes del preestreno oficial, Cameron ya había dejado claro el corazón de la película en una rueda de prensa en París, donde compartió escenario con los protagonistas: Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Stephen Lang y Oona Chaplin. Ahí declaró que esta tercera entrega "aborda asuntos universales que están relacionadas con la experiencia humana, como la familia, la identidad, qué puedes hacer por la comunidad a la que decides pertenecer".

Para el director, el drama Na’vi no es un tanque futurista: desde el primer momento, allá por el 2009, "Avatar" fue una saga ecologista, un llamado a la conciencia ambiental que desborda de actualidad. " En la película vemos problemas fundamentales de nuestro día a día ", explicó. Una frase simple, pero cargada de intención.

Para esta tercera entrega, Cameron sumó una capa de lectura, al comparar el trayecto de Jake Sully con el de tantas familias desarraigadas que buscan cómo rehacer su vida en un territorio extraño: ¿inmigración? ¿choques culturales? ¿refugiados políticos y climáticos? Todo parece tener su lugar en esta ambiciosa metáfora azul del mundo contemporáneo.

"Podemos verlos como una familia de refugiados, como una familia desplazada, las personas pueden compararlo con algo humano”, afirmó el director.

Una saga que respira y muta

El universo Na’vi siempre se distinguió por su vitalidad biológica y su energía espiritual. Pero en "Fuego y cenizas", Cameron decide llevar esa espiritualidad a un plano más radical: dos nuevos clanes —el Pueblo de Ceniza y los Comerciantes del Viento— expanden no solo la geografía de Pandora, sino también la comprensión del espectro cultural dentro del planeta. Las diferencias no son meramente estéticas; representan visiones del mundo, códigos de supervivencia y formas de construir comunidad.

La película se rodó parcialmente junto a "El camino del agua", lo que garantiza continuidad estética y narrativa. Será, además, el inicio de un viraje tonal hacia zonas más complejas del conflicto entre humanos y nativos.

Ese trabajo de "worldbuilding" encuentra sustancia porque Cameron viene trabajando en este guion desde hace largos años, y porque tiene un interés casi obsesivo por la coherencia biológica. Su ambición (ya sea en "Aliens" o en "Titanic") no solo ayudó a propulsar las tecnologías cinematográficas, sino que -como pocas en su clase- nos ha abierto la pantalla a mundos inimaginables.

Su amor declarado por la vida marina, la ecología y la ciencia evolutiva le permite diseñar ecosistemas que se sienten vivos, como si realmente estuvieran esperando a un equipo de documentalistas de Nat Geo para que los explore.

Y aun así, el cineasta insiste en que el centro está en lo humano. Quizá por eso su defensa de la actuación fue tan vehemente en estos días, cuando calificó de "horroroso" al uso de la IA.

Si "Avatar: El camino del agua" había sorprendido por su extensión —3 horas y 12 minutos— en 2022, Cameron decidió subir aún más la apuesta. "Fuego y cenizas" suma tres minutos más y llega a las 3 horas y 15 minutos. Sin embargo, el consenso entre los críticos es que todo transcurre con maestría y facilidad, en una película que tiene todo para llegar lejos en esta temporada de premios.

El récord insuperable

Hablar de "Avatar" implica siempre hablar de taquilla. La primera película, estrenada en 2009, recaudó 2.923 millones de dólares, lo que la mantiene como la película más taquillera de la historia del cine.

Ningún fenómeno posterior —ni las batallas galácticas, ni el montón de superhéroes, ni los reestrenos estratégicos— logró destronarla. Siempre cuando pareció ser desbancada, un reestreno oportuno ayudó a corregir los números para que siguiera ocupando el podio.

"El camino del agua" (2022), con 2.320 millones, ocupa el tercer puesto global, confirmando que la saga no es un golpe de suerte sino una fuerza cultural.

Ahora, la pregunta es obvia: ¿podrá la tercera parte igual a sus antecesoras, o incluso superarlas?

Las palabras de Sigourney Weaver

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Sigourney Weaver habló de "Avatar" con la misma mezcla de asombro, entrega física y fe absoluta que transmite cada vez que entra en el set de James Cameron. Acostumbrada a decirle que sí en todo, se animó nuevamente a actuar rodeada de pantallas verdes, con sensores pegados al cuerpo y un casco difícil de llevar.

Cuando recordó su primera vez en el set de "Avatar", la actriz se rio de sí misma y cuestionó cualquier idea preconcebida sobre lo “artificial” del proceso. Aseguró que el "motion capture", lejos de limitarla, la empujó hacia una zona primitiva de la actuación, donde solo existe la imaginación. "Es tan emocionante no tener que preocuparte por cosas convencionales y solo dejarte fluir hasta convertirte en esta otra persona y viajar a otro lugar. Me parece que demanda al actor algo que es puro en esencia: creer realmente que estás en otro planeta, que tu imaginación y solo tu imaginación te está alimentando. Tienes que creer que esa habitación tan grande y vacía es Pandora".

"Cuando ya te has acostumbrado a eso, entras en el set y ya has hecho la mitad del trabajo, porque estás tan acostumbrado a vivir en ese mundo que de algún modo eres parte de él", aseguró.

Weaver todavía conserva con claridad el primer impacto del guion de "Avatar". "Recuerdo la primera vez que leí el guion, acabar una página tras otra y pensar: ‘esto es imposible. No hay nada en esta página que se se pueda hacer’”, dijo sobre el reto de filmar las piedras flotantes, los bichos voladores, los seres de todos los colores.

"Debo admitir que nunca imaginé que 'Avatar' sería algo así, un viaje alucinante, gigantesco", dijo. "De hecho, yo no creo que esta trilogía sea ciencia ficción, me parece un nombre estúpido para lo que contamos. Creo que son películas de aventuras que suceden en el futuro, en otros mundos, pero que hablan de algo tan complejo como el hecho de ser humano y cómo podemos conservar esa humanidad en lugares en los que todo es nuevo y desconocido, un problema que parece casi imposible resolver".

A pesar de haber visto solo una fracción de "Fuego y cenizas", Weaver anticipó un impacto visual que desbordará a la audiencia. “Creo que la gente no sabe lo que va a contemplar. Le dije a Jim que todo el mundo debería ir dos veces. Una para ver la película y otra ver el espectáculo. No creo que puedas decir eso de muchas películas".

La saga: lo que pasó y lo que se viene

A lo largo de dos películas ya estrenadas, una a punto y dos más en camino, Pandora se ha convertido en un fenómeno cultural, un laboratorio de innovación y un éxito de taquilla prácticamente sin precedentes.

Avatar (2009): Estrenada en diciembre de 2009, no solo presentó al público el planeta Pandora: redefinió la experiencia del cine 3D. La historia de Jake Sully, un exmarine parapléjico que se incorpora al programa Avatar y termina involucrándose con los Na’vi, combinó aventura, romance, alegoría ambiental y un uso revolucionario de captura de movimiento y efectos visuales.

Avatar: El camino del agua (2022): Trece años después, Cameron volvió a romper el tablero con este filme. La secuela, centrada en la familia Sully y en el encuentro con el clan oceánico Metkayina, profundizó la anatomía cultural del mundo Na’vi e introdujo un dominio visual inédito en escenas acuáticas. Se convirtió en el tercer título más exitoso de todos los tiempos. Su recepción crítica destacó la expansión del universo y el avance técnico, particularmente en el rendimiento submarino y el 3D de alta frecuencia.

Avatar: Fuego y ceniza (2025): La tercera parte presentará una cultura Na’vi nunca antes vista: los llamados “pueblo del fuego”, con una moral más ambigua que cuestionará la imagen tradicional de armonía en Pandora.

Avatar 4 (2029): La cuarta entrega incluirá un salto temporal significativo que llevará la saga hacia un nuevo ciclo narrativo. Cameron insinuó que la trama podría expandirse más allá de Pandora, explorando el impacto humano y Na’vi en el resto del sistema Alfa Centauri. Esta película ya tiene escenas parcialmente filmadas para garantizar consistencia en el crecimiento de los actores más jóvenes.

Avatar 5 (2031): La quinta (y según Cameron, última) película cerrará el arco iniciado en 2009. El director afirmó que todo el recorrido argumental está completamente delineado, de modo que la saga mantendrá su coherencia interna y su visión global. Se especula que esta entrega mostrará por primera vez cómo se ve la Tierra dentro del canon de "Avatar", una idea que Cameron ha deslizado públicamente.