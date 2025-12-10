Estrenos de cine: Emma Stone da otra masterclass de actuación en "Bugonia"

Este jueves 11 de diciembre, "Bugonia" emerge como uno de los estrenos de cine más comentados (y extraños) del calendario. La película marca la cuarta colaboración entre Yorgos Lanthimos y Emma Stone , una dupla creativa que ya entregó títulos de culto como "La favorita", "Pobres criaturas" y "Kinds of Kindness" . Esta vez, el binomio vuelve a tensar los límites de lo posible con una historia que mezcla paranoia, sátira y un gesto físico tan radical como impactante: el rapado completo de la actriz de " La La Land ".

En espera de la tercera entrega de "Avatar", el próximo jueves, la cartelera nos invita a moderar un seguro taquillazo con una película de autor. De un autor en general desconcertante y retorcido como loes Lanthimos.

Stone, dos veces ganadora del Oscar, reveló cuál fue la única condición que impuso al director antes de aceptar afeitarse la cabeza. “Cuando supe que íbamos a hacer esto le dije a Yorgos: ‘Vamos a tener que raparte la cabeza también para ser solidarios’. Y él respondió: 'De acuerdo'”. La escena —que en la película funciona como un punto de no retorno para su personaje— se convirtió en uno de los momentos más exigentes del rodaje, y está por verse si también se convertirá en la escena más recordada del filme.

En "Bugonia", Stone interpreta a Michelle Fuller, una ejecutiva de una poderosa farmacéutica secuestrada por dos hombres convencidos de que ella es un ser extraterrestre. Encarnados por Jesse Plemons y Aidan Delbis, los fanáticos rapan la cabeza de Fuller creyendo que así podrá comunicarse con una nave nodriza. El argumento se inscribe con precisión en la tradición de Lanthimos: mundos reconocibles que se tuercen, personajes sometidos a reglas arbitrarias y un humor tan seco como desconcertante.

La actriz confesó que la preparación no fue tan simple como parecía. “Durante un año y medio supe que me iba a rapar la cabeza. Estaban preparando cuatro cámaras y empecé a entrar en pánico”, señaló. Más tarde explicaría que ver cómo ella misma llevaba adelante el proceso resultó casi más impactante que filmarlo.

La ceremonia del rapado, realizada en una sola toma, requirió una coordinación quirúrgica. People detalla que la escena demandó sincronizar cámaras VistaVision, continuidad de maquillaje y tiempos específicos para que cada actuación quedara registrada sin margen de error. Torsten Witte, diseñador de cabello y maquillaje, reveló que el equipo tuvo que retocar la cabeza de Stone cada tres días: “A ella le encanta y se ve maravillosa sin pelo”.

Stone también contó que, antes de la filmación, experimentó un breve ataque de nervios: “Empecé a entrar en pánico”. Y aun así, la experiencia de raparle la cabeza al director terminó siendo “emocionante”, según sus propias palabras: “Fue genial. Pero mi rapado fue más dramático. No quiero presumir, pero mi pelo era bastante largo y el suyo no”.

De director "raro" a mimado de Hollywood

Con "Bugonia", Lanthimos vuelve a confirmar por qué se ha convertido en uno de los autores más singulares de la era contemporánea. Su cine trabaja sobre universos donde las reglas sociales se deforman, los vínculos humanos se exponen en su crudeza y la narrativa se afila como un bisturí.

Desde "Canino", la película que lo catapultó internacionalmente, su obra se caracteriza por tramas que funcionan como experimentos sociales, en las que los personajes aceptan o desafían normas arbitrarias (el amor bizarro de "The Lobster", la familia enclaustrada de "Canino", los pactos extraños de "El sacrificio del ciervo sagrado").

Su estética está marcada por lentes gran angulares y, en algunas de sus películas, un desconcertante barroquismo ("La Favorita", "Pobres criaturas"). Pero más allá de lo visual, con Stone encontró una interlocutora ideal: una actriz que se entusiasma con los retos que él le propone, y que dan resultado papeles de enormes desafíos físicos y psicológicos. Juntos construyeron algunos de los momentos más memorables del cine reciente, desde la metamorfosis de Bella Baxter en "Pobres criaturas" hasta la estructura fragmentada y experimental de "Kinds of Kindness".

