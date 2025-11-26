Estrenos de cine: todo lo que tenés que saber de "Zootopia 2", la secuela del clásico de Disney

" Zootopia 2 " irrumpe en las salas argentinas este jueves 27 de noviembre, con una trama más ambiciosa, poblada de nuevos personajes y desafíos morales que ponen a prueba a la célebre dupla de detectives Judy Hopps y Nick Wilde. Esta vez, el enigma que deben afrontar no solo exige ingenio y pericia, sino también una renovada disposición para comprender la complejidad emocional de quienes los rodean.

“Si nos animamos a dedicar un poco más de tiempo a comprender las historias y experiencias de los demás, y lo logramos, el mundo sería un lugar mejor”, afirmó a Efe el actor estadounidense Ke Huy Quan, encargado de dar voz a Gary De’Snake, una serpiente tan enigmática como encantadora que se convierte en pieza clave de esta secuela animada de Disney .

La aparición de Gary —un ser marginado por prejuicios ancestrales, pero dotado de una sensibilidad insospechada— altera el orden de la ciudad y, con ello, la hoja de ruta de Judy y Nick. Lejos de ser un mero personaje secundario, su llegada opera como un detonante emocional que obliga a los protagonistas a revisar las certezas que creían inamovibles.

“Si piensas en la empatía, piensas en Gary. Solo puedes imaginar cómo es vivir siendo incomprendido constantemente. Aun así, es capaz de mantener una actitud positiva y esperanzadora, y simplemente mira todo con asombro y curiosidad”, explicó Quan.

Judy, convertida en símbolo del progreso tras romper techos de cristal en la primera película, atraviesa aquí un momento de vulnerabilidad íntima. Las dudas emergen con una fuerza inesperada: ¿fue su éxito fruto del mérito o de la fortuna? ¿Puede superarse a sí misma sin perder el rumbo?

“Hay como una nube de duda sobre ella. Salvaron la ciudad en la primera entrega y ahora se está preguntando si realmente se basó en su talento y mérito. Y eso, curiosamente, la hace sentir peor consigo misma. Siente que ahora tiene que demostrar que merecía esta victoria y que incluso tiene que superarla”, señaló Ginnifer Goodwin, voz original de la conejita.

“Lo que me encanta de su personaje, y Zootopia nos lo recuerda tan bien, es que es capaz de ver más allá de la idea preconcebida que se tiene de Gary: una víbora venenosa. Todos los estereotipos y la etiqueta que conlleva ser ese animal”, reflexionó Quan.

Quan, ganador del Óscar a mejor actor de reparto por "Everything Everywhere All at Once" (2023), reivindica así la dimensión interpretativa de la animación, un terreno que exige precisión emocional y una identidad sonora capaz de modelar mundos completos.

En este sentido, la secuela reafirma por qué las producciones animadas de Disney se sostienen en el tiempo: su destreza para tratar cuestiones universales —el miedo, la identidad, el prejuicio, la empatía— desde relatos que nunca dejan de expandirse. “Siempre hay espacio para explorar diferentes maneras de lograrlo, de ser mejores personas o mejores animales. Así que seguiremos con ese tema, pero aún hay otras formas de explorarlo”, concluyó Goodwin.

Otro estreno en el cine

En paralelo al desembarco de la secuela de "Zootopia", llega a los cines “No alimentes a los niños ” ("Please Don't Feed the Children"), un perturbador thriller de terror dirigido por Destry Allyn Spielberg (sí, la hija de Steven) que propone una mirada inquietante al futuro distópico.

Embed - NO ALIMENTES A LOS NINOS Tráiler Oficial Español Latino (2025) Terror

La historia transcurre en un mundo devastado por un virus que ha diezmado a la población adulta. En medio del caos, un grupo de niños huérfanos emprende un viaje hacia el sur en busca de refugio. Lo que no imaginan es que en ese camino cruzarán con una mujer psicópata, cuya presencia implacable y cuyo secreto oculto convertirán la travesía en una lucha desesperada por sobrevivir.

Protagonizada por Michelle Dockery, Giancarlo Esposito y Zoe Margaret Colletti, la película explora los límites del terror psicológico desde una premisa tan angustiante como actual: la fragilidad de los vínculos, la amenaza de lo desconocido y la cotidianidad de la violencia.